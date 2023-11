CFG Bank. Meryem Bouazzaoui intègre le conseil d’administration

CFG Bank s’apprête à faire entrer l’actuelle directrice générale de BMCE Capital Gestion à son conseil d’administration. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la banque, prévue le 16 novembre, va entériner la décision de nommer Meryem Bouazzaoui en qualité d’administratrice de la société.

CFG Bank a convoqué une Assemblée générale mixte le 16 novembre. Le projet de résolutions de l’AGO prévoit la nomination Meryem Bouazzaoui à son conseil d’administration en qualité de représentant permanent de Bank Of Africa (BMCE Group), actionnaire de la banque à hauteur de 5,1% du capital. L’entrée de l’actuelle directrice générale de BMCE Capital Gestion permet également à CFG Bank de respecter les quotas obligatoires de femmes dans les instances de direction. Avec 25 % de femmes administratrices, la banque se rapproche de l’objectif fixé par la loi 19-20 relative aux quotas obligatoires de femmes dans les organes d’administration et contrôle des sociétés anonymes. En effet, dès janvier prochain, les femmes devront représenter au moins 30 % de ces instances.

Lire aussi | Usine de dessalement de Casablanca. Voici les vainqueurs du marché du raccordement de la station au réseau électrique

Outre Meryem Bouazzaoui, Meryem Chami, Directrice générale d’AXA Assurance Maroc et AXA Afrique, et Souad Benbachir Hassani, sont les deux autres administratrices. Les sept autres membres du Conseil d’administration sont : Adil Douiri, Amyn Alami, Khalid Cheddadi (CIMR), Mohammed Ibrahim El Jai (société Maghreb FS), Mohamed Ali Bensouda (Prev Invest), Karim Ayouche, Mohammed Younes Benjelloun, Zouhair Bennani, et Mohamed El Yakhlifi.

Meryem Bouazzaoui a fait toute sa carrière professionnelle au sein de BMCE Group. Après un Baccalauréat scientifique obtenu avec mention en 1993 au Lycée Descartes à Rabat, elle a poursuivi son cursus à l’Université Paris IX Dauphine en obtenant avec mention une Maitrise en Sciences de Gestion Filière Finances en 1998. De retour au Maroc en 1999, elle intègre la société de gestion de portefeuilles de Bank Of Africa en qualité de Gérant de fonds actions puis en tant que Responsable de la Gestion au sein de la même entité. Parallèlement à son activité professionnelle, elle obtient en 1999 le certificat d’analyste financier délivré par la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et décroche en 2000 le Diplôme d’Etudes Comptables et Financières Français (DECF).

En 2007, elle est nommée Directeur Général de la filiale BMCE Capital Gestion Privée qu’elle dirige depuis sa création et devient également Membre du Directoire de BMCE Capital en 2013. Fin 2018, Meryem Bouazzaoui est nommée au poste d’Administrateur Directeur Général de BMCE Capital Gestion et prend la Direction du Pôle « Asset & Wealth Management » de BMCE Capital.

Lire aussi | Le groupe libanais Butec rachète la société « Eaux de Marseille-Maroc »

Son entrée dans le Conseil d’administration de CFG Bank coïncide avec la préparation du projet d’introduction en Bourse (IPO) de la banque. D’ailleurs, lors de cette Assemblée générale mixte (extraordinaire et ordinaire ) du 16 novembre, l’Assemblée générale Extraordinaire l’Assemblée Générale Extraordinaire, devrait autoriser l’introduction en bourse de CFG Bank au marché principal par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant maximum (prime d’émission incluse) de 600 millions de DH, ultime étape avant que le dossier ne soit présenté à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour visa.