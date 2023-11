Thorsten Lahrs : «Notre joint-venture avec Al Mada a pour objectif de produire des batteries pour plus de 1 million de véhicules électriques par an»

Un peu moins de deux mois après l’officialisation du partenariat entre le fonds d’investissement privé marocain à vocation panafricaine Al Mada et le chinois CNGR, pour la création d’un complexe industriel de fabrication de batteries pour véhicules électriques à Jorf Lasfar, on en sait davantage sur cette joint-venture. Thorsten Lahrs, président pour l’Europe de l’entreprise chinoise CNGR, est revenu dans une interview accordé à Le Point, sur le choix du leader mondial de production de composants pour les batteries électrique, qui est doublement significatif.

Le groupe chinois CNGR s’est associé au fonds d’investissement panafricain Al Mada pour investir 20 milliards de DH dans une usine de composants de batteries électriques au Maroc. L’annonce avait été faite le 21 septembre dernier. Dans une interview accordée à Le Point, le président pour l’Europe de l’entreprise chinoise CNGR, en dit long sur le projet. Pour Thorsten Lahrs, le Maroc est l’endroit idéal pour se rapprocher de l’Amérique du Nord et de l’Europe grâce aux accords de libre-échange en place. La logistique est favorable, il y a suffisamment d’expérience industrielle et même de matières premières. Les procédures d’autorisation sont beaucoup plus raisonnables qu’ailleurs.

« Le Maroc est un grand pas pour nos clients situés en Amérique du Nord et en Europe. Nous développons, par exemple, un site supplémentaire en Finlande, principalement pour l’Europe, et nous travaillons sur d’autres options dans toutes les régions susmentionnées. L’industrie des batteries s’établira ici comme elle s’est établie en Asie plus tôt, et nous serons là aussi », dit-il.

Sur son nouveau partenaire, le président pour l’Europe de l’entreprise chinoise CNGR voit Al Mada comme un partenaire commercial expérimenté qui jouit d’une grande réputation au Maroc et dans la région. Et le groupe CNGR, de son côté, n’est pas une entreprise banale, ajoute-t-il. Fondée en 2014 et cotée à Shenzhen, elle est, avec une part du marché mondial de 23 % et des clients comme Tesla et LG Chem, le leader mondial dans son créneau.

Ainsi, la joint-venture a pour objectif de développer des unités de production de précurseurs de matériaux actifs NMC, des unités de production de cathodes LFP. «NGR détiendra 50,03 % des parts de la coentreprise, tandis qu’Al Mada en détiendra 49,97 %. Les opérations seront situées à Jorf Lasfar et les investissements atteindront environ 2 milliards de dollars», révèle Thorsten Lahrs, notant que le but est de produire des matériaux de batterie pour plus de 1 million de véhicules électriques par an, avec annuellement 120 000 tonnes de précurseurs de matériaux actifs pour cathodes (CAM), 60 000 tonnes de lithium, fer, phosphate (LFP), et 30 000 tonnes de recyclage de la black mass.