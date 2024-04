Casablanca. 2000 décideurs attendus au Forum International Afrique Développement

Le groupe Attijariwafa bank, à travers son Club Afrique Développement et en partenariat avec le fonds panafricain AL MADA, annonce l’organisation du Forum International Afrique Développement 2024 (FIAD24) les 27 et 28 juin prochains à Casablanca, sous le thème « Ici, on investit ».

Cet événement d’envergure réunira plus de 2 000 chefs d’entreprises et décideurs politiques issus de 30 pays du Continent ainsi que des pays partenaires. Le FIAD24 prévoit un dispositif complet de mises en relations structurées entre les opérateurs participants, une conférence de haut niveau abordant les enjeux du développement et de l’investissement en Afrique, ainsi qu’un marché de l’investissement.

Depuis sa création en 2010, le FIAD, avec ses six éditions précédentes à Casablanca, est devenu la plateforme de référence du secteur privé africain pour les échanges, les investissements et la coopération intra-africaine.

Parallèlement, le Club Afrique Développement a œuvré à la consolidation des corridors d’affaires intra-continentaux en organisant 37 missions multisectorielles dans 10 pays. Cette dynamique « Afrique Développement » a rassemblé près de 21 000 participants, chefs d’entreprises et leaders gouvernementaux de 40 pays. Plus de 25 500 rendez-vous d’affaires structurés ont ainsi été réalisés, couvrant des secteurs clés tels que l’Agro-industrie, les Infrastructures et BTP, les Télécommunications, les Industries de la Santé, les Énergies, pour n’en nommer que quelques-uns.