Eau, routes, ports, équipements publics : 64 milliards de business à portée des pro du BTP en 2024

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) devrait connaître une dynamique positive en 2024, grâce aux investissements prévus dans les infrastructures. Zoom sur les détails des 64 milliards de dirhams de marchés global prévu par le département ministériel dirigé par Nizar Baraka en 2024.

Les cimentiers marocains bénéficient de perspectives prometteuses pour l’année 2024 selon le programme prévisionnel des marchés BTP du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Dans le cadre du programme prévisionnel des marchés du BTP pour l’année 2024, le ministère de l’Équipement et de l’Eau annonce des projets qui présagent de belles perspectives pour les cimentiers au Maroc. Lors d’une journée d’information organisée le jeudi 29 février dernier, les professionnels du secteur ont pu découvrir en détail les projets prévus dans les secteurs de l’eau, des routes, des autoroutes, des ports et des équipements publics.

Le programme prévisionnel des marchés de BTP pour 2024 s’élève à environ 64 milliards de dirhams, répartis entre ces différents secteurs. Dans le secteur routier, un investissement de 14,2 milliards de dirhams est prévu. Le secteur de l’eau et de la météorologie bénéficiera quant à lui de travaux d’une valeur de 14,7 milliards de dirhams. En ce qui concerne le secteur portuaire et maritime, des travaux d’une valeur de 10,6 milliards de dirhams sont prévus, avec une répartition entre les projets de Tanger Med, Nador West Med, l’Agence nationale des Ports (ANP) et la direction des ports et du domaine public.

Plus en détails, ce sont 6,316 milliards de dirhams de travaux qui sont prévus pour Tanger Med. Ce qui représente 59,58% de l’enveloppe prévue pour le secteur), Nador West Med (2,890 milliards de dirhams. Ce qui représente 27,26% de l’enveloppe prévue pour le secteur). Les 1,382 milliards restant seront alloués à des marchés BTP de l’Agence nationale des Ports (ANP) à hauteur de 1,274 milliards et aux marchés de la direction des ports et du Domaine Public (108 millions de dirhams). Le 4e et dernier secteur bénéficiaire du programme prévisionnel des marchés de BTP du ministère de l’équipement et de l’eau au titre de l’année 2024 est le secteur des équipements publics (MOD) qui va absorber 24,662 milliards de dirhams de travaux en 2024, soit 38,43% des 64 milliards de dirhams de marchés global prévu par le département ministériel dirigé par Nizar Baraka en 2024.

Les segments infrastructure, BPE et Prefa vont se frotter les mains

Ces annonces positives pour le secteur du BTP marocain vont contribuer à tirer vers le haut les chiffres des livraisons de ciment. Au mois de février 2024, les membres de l’Association Professionnelle des Cimentiers (APC) ont enregistré une augmentation de 8,55% par rapport à la même période en 2023, avec des livraisons atteignant 1 076 684 tonnes. En cumul, les livraisons de ciment à fin février 2024 ont atteint 2 206 871 tonnes, soit une hausse de 7,52% par rapport à fin février 2023.

Selon l’APC, les livraisons de ciment par segment connaissent des évolutions différentes par rapport à février 2023. Le segment de l’infrastructure a enregistré une hausse significative de 61%, témoignant de la forte demande dans ce domaine. Le segment du béton prêt à l’emploi (BPE) a également connu une augmentation de 18,30%, confirmant l’activité soutenue dans la construction. En revanche, le segment du bâtiment a connu une baisse de 20,23%, ce qui peut être attribué à des facteurs spécifiques à ce segment.

Ces chiffres témoignent de la dynamique positive du secteur du BTP au Maroc et de l’impact direct sur l’industrie cimentière. Les investissements prévus dans les différents secteurs, tels que les routes, l’eau, les ports et les équipements publics, offrent de nombreuses opportunités aux cimentiers pour répondre à la demande croissante en matériaux de construction.

Selon un expert du secteur du BTP, « les perspectives annoncées par le programme prévisionnel des marchés BTP pour 2024 sont encourageantes. Ces investissements importants dans les infrastructures et les différents secteurs offrent un potentiel de croissance significatif pour l’industrie du ciment. Cependant, il est essentiel que les acteurs du secteur se préparent adéquatement pour répondre à cette demande croissante et garantir la qualité des projets », recommande-t-il.