Conférence de la Mission américaine au Maroc sur la Cybersécurité et la Cyberdiplomatie avec Jennifer Bachus

La Mission américaine au Maroc organise une conférence sur la cybersécurité et la cyberdiplomatie le jeudi 7 décembre à 15h30 à Dar America Casablanca. L’événement sera animé par Jennifer Bachus, secrétaire adjointe principale du Bureau de la cybersécurité et de la politique numérique.

En visite de travail au Maroc du 6 au 8 décembre, Bachus aura des rencontres avec des responsables gouvernementaux et des acteurs privés spécialisés dans les domaines de la technologie et de la cybersécurité.

Lire aussi | Marchés publics : un couac numérique de trop !

La conférence constituera un moment d’échange privilégié entre Jennifer Bachus et environ soixante étudiants marocains en master et en doctorat des facultés des sciences de Ben M’sik et Ain Chock. Les discussions porteront sur des thèmes tels que le cyberespace, la politique numérique et la diplomatie numérique.

Ce sujet est particulièrement pertinent pour le Maroc au vu du processus de transition numérique en cours dans le Royaume et son rôle prépondérant à l’échelle continentale dans le domaine.

Lire aussi | Le Royal Mansour Casablanca rouvrira officiellement ses portes en janvier

L’année dernière, le Département d’État américain a mis en place le Bureau de la cybersécurité et de la politique numérique, ayant pour mission de renforcer la sécurité du cyberespace, promouvoir la responsabilité gouvernementale et soutenir les alliés américains dans le renforcement de leurs capacités cybernétiques.