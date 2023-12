Tombola. DFSK récompense ses clients

Distribuée au Maroc par Africa Motors (Groupe Auto Hall), la marque DFSK a effectué le 6 décembre courant un nouveau tirage au sort dans le cadre de sa grande tombola. Et une fois de plus, de nombreux clients ont été récompensés à cette occasion.

Concrètement, cette grande tombola s’est déroulée au siège de DFSK situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. «Nous venons d’effectuer le 7ème tirage au sort de la grande tombola organisée par Africa Motors et par DFSK. Elle a permis à 8 de nos clients de gagner des véhicules de type k01s et 10 d’entre eux de gagner des cartes de carburant d’une valeur de 300 DH», a précisé Mouna Khilaji, Responsable marketing et communication d’Africa Motors (Groupe Auto Hall). C’est d’ailleurs elle qui a procédé à ce nouveau tirage au sort.

Et Mme Khilaji d’ajouter : «je tiens à informer nos clients que la gamme DFSK est en promotion actuellement, et ce, jusqu’au 31 décembre prochain. Parallèlement, nous offrons deux vidanges gratuites et une année d’assurance gratuite pour les modèles K01S et K01H». Rendez-vous est d’ores et déjà pris en janvier prochain s’agissant du prochain et dernier tirage au sort de cette grande tombola de DFSK.