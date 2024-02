Nouveau Nissan X-Trail. Retour aux affaires

C’est le 6 février dernier à Aïn Soukhna en Égypte, que Nissan a dévoilé le nouveau X-Trail associé à la technologie e-Power. Objectif pour le constructeur japonais : déployer cette même technologie déjà étrennée par l’actuel Qashqai et par le nouveau X-Trail sur le Continent, notamment au pays des Pharaons et au Maroc. Car pour Nissan, l’e-Power demeure une solution viable à même de contribuer en Afrique à la transition énergétique entre les véhicules à combustion interne jugés polluants et les véhicules à mobilité propre. Explications.

Pionnier en matière de véhicules électriques, notamment avec sa Leaf apparue il y a plus de douze ans, Nissan n’entend plus se laisser distancer dans le segment des véhicules zéro émission dans lequel la concurrence fait rage. Le constructeur japonais a dévoilé depuis quelques temps un plan de conquête électrique d’envergure. Concrètement, le catalogue de Nissan sera électrifié à 75% en 2025, puis à 100% en 2030. Pour y parvenir, la marque japonaise, membre de l’Alliance instituée avec Renault et Mitsubishi, s’appuie sur trois technologies d’électrification, à savoir le 100% électrique, la technologie E-Tech (chère à Renault) et la technologie e-Power conçue spécifiquement par Nissan.

Cette dernière consiste en une sorte d’attelage hybride composée d’un moteur thermique et d’un moteur électrique ; en gros, le moteur essence est utilisé uniquement pour générer de l’électricité, tandis que les roues sont entièrement entraînées par le moteur électrique. Du coup, tout véhicule doté de cette technologie se recharge par lui-même, donc pas besoin d’une borne de recharge électrique !

La présentation est cossue, en plus d’une finition et des assemblages d’un bon niveau.

Venons-en à cette 4ème génération du X-Trail qui, pour la petite histoire, a déjà été lancé depuis plus de deux ans sur plusieurs marchés sur le globe (dont l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie). Côté esthétique, le nouveau X-Trail s’aligne sur les nouveaux canons stylistiques de Nissan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle se dote, grâce à son joli design, d’une personnalité bien marquée dans la gamme des SUV du constructeur nippon, ce qui n’était pas le cas du modèle précédent qui correspondait visuellement bien plus à une version allongée du précédent Qashqai. En clair, l’allure est plutôt robuste avec une face avant imposante soulignée par des projecteurs intégrés dans le bouclier avant et des feux de jour/clignotants joliment crayonnés et, eux aussi, bien intégrés le long du capot. La partie arrière est élégamment dessinée.

Habitacle accueillant

Quid de l’habitacle ? La présentation de notre version d’essai (en finition Tekna, la plus huppée) est soignée, les matériaux sont bien choisis et correctement assemblés avec des plastiques de qualité, voire une baguette imitant le bois, apposée sur la planche de bord. Cette dernière et les contre-portes sont revêtues du même cuir que les sièges, ce qui confère à l’ensemble une touche plutôt chic. L’un des points forts du X-Trail, c’est clairement son habitabilité qui ravira les familles. Les cinq occupants disposeront de suffisamment d’espace pour se sentir à l’aise, bénéficiant d’une banquette coulissante sur une grande amplitude et inclinable dans plusieurs positions.

Deux sièges d’appoints permettent d’accueillir deux passagers supplémentaires, idéalement de petits gabarits. Côté modularité, ce n’est pas mal du tout avec des sièges qui se rabattent facilement grâce aux multiples sangles et autres manettes. De quoi disposer d’une capacité de chargement appréciable. À noter, que le volume du coffre oscille entre 120 dm3 (version 7 places) et 485 dm3 (version 5 places), ce qui reste acceptable, sachant que certains concurrents proposent plus.

Il va sans dire, que la connectivité n’a pas été oubliée. Le nouveau X-Trail bénéficie, entre autres, d’un système d’info-divertissement sophistiqué offrant de nombreux services connectés, notamment l’intégration des smartphones, le Wi-Fi embarqué pour connecter jusqu’à sept appareils, ainsi qu’une application «NissanConnect Services» qui permet d’interagir à distance avec le véhicule. L’écran central «NissanConnect» de 12,3 pouces est la passerelle numérique vers la navigation, le divertissement et les paramètres du véhicule. Il est compatible avec Apple CarPlay sans fil et Android AutoTM. Le combiné d’instrumentation, lui aussi, est un écran haute définition de 12,3 pouces. Quant au nouveau système d’affichage tête haute de 10,8 pouces, il offre la plus grande taille d’image du segment. Les informations clés liées à la conduite et à la navigation sont projetées sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur.

2WD et e-4orce

Nous l’évoquions précédemment, le nouveau X-Trail adopte un ensemble hybride non rechargeable qui associe une mécanique thermique, en l’occurrence un 1,5 litre trois-cylindres turbo, à un bloc électrique (voire deux blocs électriques pour la version à transmission intégrale baptisée e-4orce) et à une batterie qui s’auto-recharge en roulant. Pour faire simple, le 1,5 litre est en fait relégué au rang de chargeur. C’est précisément lui qui alimente la batterie qui fournit l’énergie au moteur électrique. De quoi profiter des atouts d’un véhicule électrique, à savoir le silence de fonctionnement et une consommation moindre.

En version deux roues motrices, l’X-Trail délivre 204 chevaux, avec un couple de 330 Nm. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en 8 secondes, avec une consommation de carburant moyenne (données constructeur) de 5,8 litres aux 100 km, assortie d’une émission moyenne de 133 g/km. Quant à la version à quatre roues motrices e-4orce, elle délivre 211 chevaux grâce à un moteur électrique avant et un moteur électrique arrière, avec un couple combiné de 330+195 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 7,2 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 180 km/h.

En configuration 5 places, le coffre est de 485 l.

Notre petite prise en main de l’engin, dans sa version deux roues motrices, nous a permis de constater que derrière le volant, les sensations sont très appréciables. Le moteur électrique favorise clairement les accélérations instantanées ; de même que le comportement routier se montre très sain et rassurant, assorti d’un confort de roulement moelleux. Ajoutez-y le système «E-Pedal» concocté par Nissan. En clair, son activation améliore le freinage à régénération et permet d’ajuster la vitesse du véhicule uniquement en appuyant sur la pédale d’accélérateur ou en la relâchant. Lorsque l’on retire son pied de la pédale d’accélérateur, l’engin ralentit et s’arrête doucement sans que l’on ait à appuyer sur la pédale de frein. Cela peut s’avérer un peu déroutant au début, mais on s’y adapte très facilement. En matière de sécurité active et passive, le nouveau X-Trail n’est pas à plaindre, bien au contraire, il fait le plein d’équipements.

Quoi qu’il en soit, il demeure une bonne surprise dans sa catégorie. Il ne manquera pas de séduire une clientèle en quête d’un véhicule spacieux, très bien équipé et bénéficiant d’une technologie novatrice, et à même de distiller les atouts d’un véhicule électrique. Justement, son lancement est prévu au Maroc dans le courant du premier semestre 2024, via l’importateur de la marque, à savoir SMVN (Groupe Auto Hall).