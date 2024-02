Et Asimov avait raison?

Dans une récente interview parue en une aujourd’hui dans le journal les Echos, le patron de Google fait de grandes prédictions sur l’IA…

Dans son livre « le cycle des Robots » sorti en 1950, l’un des best seller de la science fiction, Isaac Asimov, dessinait un monde où les robots au travers de l’IA bouleverserait la société. Dans le livre il fait état d’une société ou les machines sont autonomes grâce à l’IA et sont présentes à tous les niveaux de la matrice sociale.

Dans les trois lois de la robotique d’Asimov on peut voir l’utilité économique de ces technologies. « Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi ». Selon l’auteur, cette loi répond aux objectifs économiques qui sont sous jacente de ces technologies…Des décennies après la sortie de ce livre qui a inspiré beaucoup de scénariste adepte de science fiction, aujourd’hui le récit d’Asimov semble peu à peu coller avec notre réalité…

Depuis quelques années on assiste à deux véritables bon avant en termes d’IA. Même si les machines programmés sont encore dans les industries à la différence de la société décrite dans le livre d’Asimov où les robots sont presque des compagnons de l’homme, certains signes démontrent que nous ne sommes pour autant si loin de cette ère. Rappelons que il y’a quelques années de cela, un ancien collaborateurs de Google avait fait fuité dans la presse américaine qu’une IA du mastodonte américain avait atteint l’état de conscience constaté au bout de plusieurs test ou cette IA présentait des sentiment de peur face à la « mort », puis qu’elle refusait de s’auto détruire et prétextant un argumentaire semblable à celui d’un humain.

Les révélations du patron de Google sur l’IA à prendre très sérieux

« C’est bien plus qu’un outil ! Il y a quelques années, j’avais surpris beaucoup de monde en disant que l’humanité n’avait jamais travaillé sur une technologie aussi profonde, peut-être depuis le feu ou l’électricité.. », telle on été les premiers mots du patron de Google Sundar Pichai dans son l’interview accordée au journal français les Echos. Plus que révélateur, au travers de cette sortie, ce dernier sans détour explique les prémisses de ce nouveau monde porté par l’IA.

« L’IA va accélérer le progrès scientifique et nous le démontrons déjà. En France, par exemple, 37.000 chercheurs utilisent notre technologie AlphaFold qui permet de prédire la structure 3D d’une protéine. Il y aura aussi un impact profond dans la recherche sur le cancer. Je me suis rendu à l’Institut Curie afin d’échanger sur ce sujet avec les chercheurs dans ce domaine et voir comment mieux prédire la détection de certains cancers. Mais les applications vont bien au-delà, je pense également à l’éducation, à la formation. Google a déjà formé 8.000 personnes à l’IA en France en 2023. L’IA permet d’extraire de l’information à partir d’une masse de données. Un exemple : vous prenez 10 heures de vidéo, vous posez n’importe quelle question et en un instant, vous avez une réponse, l’IA aura tout analysé. Même chose avec une pile de documents écrits. Un analyste financier pourra trouver ce qu’il cherche instantanément dans 10.000 pages de rapports… Je vois cela comme une manière de repousser la frontière de ce qui est possible. A vrai dire, les possibilités sont sans fin », explique le patron de Google.

Dans le domaine de la santé en particulier, le patron de Google prévient sur les changements positifs. « Le public ne s’en rend peut-être pas compte mais notre moteur de recherche ou YouTube sont d’ores et déjà des sources d’information très importantes pour ceux qui se posent des questions à propos de leur santé ou d’une maladie. Nous avons beaucoup investi pour donner les meilleures réponses en la matière et pour être une source fiable. Il en va de notre responsabilité en tant qu’entreprise. Avec l’intelligence artificielle et le cloud nous pouvons aller plus loin, et rendre la technologie qui permet des avancées plus accessibles à plus d’acteurs du monde de la santé. Les groupes pharmaceutiques, les biotechs, les hôpitaux, les médecins, les chercheurs. On peut ainsi faciliter l’accès à la santé. Et avec notre projet Calico, nous nous attaquons aux maladies les plus compliquées qui affectent l’humanité »