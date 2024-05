AI Crafters : l’expert marocain de l’IA affiche ses ambitions

AI Crafters poursuit son engagement dans le domaine de l’intelligence artificielle. La société annonce des plans ambitieux pour l’avenir et renforce son conseil d’administration pour soutenir sa croissance, aussi bien au Maroc qu’à l’international.

En seulement un an, AI Crafters, acteur de la transformation par l’IA, a formé 3 000 personnes grâce à des programmes intensifs et interactifs, et a collaboré avec plus de 20 entreprises au Maroc. Opérant dans plusieurs pays, notamment l’Arabie Saoudite, Oman, les Émirats Arabes Unis, le Nigeria, la France et la Belgique, AI Crafters a pour ambition de répondre efficacement aux besoins spécifiques de ses clients répartis dans différentes régions, soulignant ainsi son approche adaptée et son engagement à la fois technologique, social, sociétal et environnemental.

Orienté vers la production de contenu et l’innovation R&D

Forte de ses réalisations en termes de formation, AI Crafters élargit son champ d’intervention. En effet, elle accompagne ses clients dans des projets de transformations autour de l’IA, innove, crée et produit régulièrement, au travers de son unité interne CRAFTERLAB dédiée à la production de contenu, des cas d’usage, des livres et des livres blancs, avec la volonté de positionner AI Crafters dans l’écosystème des applications pratiques de l’intelligence artificielle.

En parallèle, les projets de R&D de AI Crafters visent à concevoir des solutions sur mesure pour répondre aux défis spécifiques rencontrés par ses clients, tant au Maroc qu’à l’international. Afin de poursuivre ses objectifs, le groupe a récemment renforcé son organisation. L’intégration de Nihal Djebli en tant que Directrice Générale et membre du conseil d’administration, ainsi que l’arrivée de Hassan Charaf comme administrateur, marquent le début d’une stratégie de développement et de scalabilité.

Pour rappel, AI Crafters prévoit d’élargir encore ses programmes de formation spécialisée et d’intégrer davantage l’IA dans les processus stratégiques des entreprises et des institutions. AI Crafters compte également étendre son impact en ciblant des secteurs clés tels que la santé, la finance et l’éducation, où l’IA peut jouer un rôle transformationnel majeur, en améliorant l’efficacité et en personnalisant l’expérience utilisateur.