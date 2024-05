2 millions DH pour la démolition de l’hippodrome de Rabat

Un appel d’offres a été lancé par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) relatif à la destruction de l’hippodrome de Rabat.

Un investissement de 2 067 720 dirhams a été alloué par la SOREC à la démolition de l’hippodrome de Rabat, stipule un avis d’appel d’offres consulté par Challenge.ma. Le cautionnement provisoire a quant à lui été fixé à 31 000 dirhams.

Le présent appel d’offres a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mises en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions techniques relatives aux travaux de démolition de l’existant et clôture de chantier de toutes natures à effectuer en vue de la construction du nouvel hippodrome de Rabat qui sera bâti au même endroit.

Notons que le futur hippodrome de Rabat, dont la construction est prévue pour 2026, a été confié par la SOREC à l’architecte Said Berrada en collaboration avec le cabinet WILMOTTE & ASSOCIES ARCHITECTES.

Un nouvel hippodrome futuriste

Ce nouvel hippodrome, qui couvrira une superficie de 5 900 m² pour les infrastructures et de 21 300 m² pour les espaces extérieurs, sera dédié aux courses nationales et internationales.

Le nouveau bâtiment se veut futuriste. Le projet architectural du « bâtiment tribune » de l’hippodrome de Rabat devra allier esthétique et fonctionnalité pour capturer l’esprit et l’énergie des courses de pur-sang. Inspiré par la puissance et la grâce d’un pur-sang en plein galop, ce bâtiment est conçu avec une toiture voûtée impressionnante qui symbolise la force et la tension dynamique de la course. « Les portées ambitieuses et les ouvertures généreuses promettent une expérience immersive pour les spectateurs, les plongeant au cœur de l’action », indique le cabinet Wilmotte.

« L’engagement envers l’authenticité et le respect du patrimoine local se manifeste dans le choix des matériaux, tels que la pierre naturelle et le bois d’olivier, ainsi que dans les éléments décoratifs évoquant subtilement le thème équestre. Ces choix de design soulignent non seulement l’élégance et la subtilité du thème mais renforcent également l’ancrage du bâtiment dans la culture marocaine, faisant de lui un symbole iconique de l’hippodrome », assure la même source.