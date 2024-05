Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale déploient les «Douar Tour» pour l’inclusion financière dans le monde rural

Dans le cadre de l’initiative Greenback-Maroc, Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale poursuivent leurs efforts pour le développement d’approches innovantes et inclusives visant à promouvoir l’usage des moyens digitaux de transfert de fonds auprès des différents segments de la population.

L’un des axes majeurs de cette initiative conjointe est le déploiement du concept innovant des «Douar Tour», conçu pour accompagner les populations rurales en renforçant leurs capacités dans le processus de prise de décisions financières. Ces actions visent notamment à fournir des informations pertinentes sur les services financiers disponibles pour le transfert d’argent et à sensibiliser les bénéficiaires aux opportunités qui leur sont offertes.

Dans le cadre de ce concept, des messages ciblés sont diffusés pour permettre une meilleure compréhension des différents services financiers disponibles et de leurs tarifications. Des outils didactiques sont également mis à la disposition des acteurs de l’écosystème financier et de la société civile, afin de les aider à sensibiliser et à informer efficacement leurs populations cibles.

Les premières opérations pilotes du «Douar Tour» ont eu lieu les 6 et 8 mai 2024, lors des souks hebdomadaires des localités de Oued Zem et Lagfaf, situées dans la province de Khouribga. Ces initiatives ont permis la mise en pratique des connaissances acquises grâce à la mise à disposition d’une agence mobile pour les bénéficiaires.

Ce nouveau concept sera déployé tout au long de l’année 2024 dans quatre régions du Maroc, à savoir Beni-Mellal Khenifra, Souss-Massa, Fès-Meknès et l’Oriental.