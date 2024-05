IMMOSCOPIES. Au quartier CIL, les prix de l’immobilier varient du simple au double [Cartographie]

Au sein d’un même quartier, il est courant d’observer des variations significatives dans les prix de l’immobilier.

Pour illustrer cet état de fait, les spécialistes d’Agenz nous ont communiqué le prix de vente au sein de quelques rues dans le même quartier, à savoir celui du CIL et le moins que l’on puisse affirmer est que cela peut aller du simple au double. Illustrations.

En effet, en se penchant de plus près sur cette carte, il ressort que plusieurs facteurs peuvent influencer ces disparités de prix, tels que la proximité des transports en commun, la qualité des écoles locales, les infrastructures de loisirs disponibles, la présence de commerces et services, ainsi que l’état général du quartier.

L’âge et l’état des bâtiments peuvent aussi jouer un rôle dans la détermination des prix de l’immobilier. De plus, la demande et l’offre sur le marché immobilier local joueront un rôle essentiel dans la fluctuation des prix. Ainsi, même au sein d’une zone géographique restreinte, il est important de tenir compte de ces différents éléments pour comprendre les variations de prix de l’immobilier.