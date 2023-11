Délais de paiement : Les TPME placent leur espoir dans la nouvelle loi pour arrêter l’hémorragie

Voilà un cadre qui permettra d’assainir progressivement le climat des affaires. La nouvelle loi sur les délais de paiement poussera les entreprises à veiller au respect des délais de paiement, lesquels sont à l’origine de défaillance d’entreprises en particulier les petites structures, peut-on lire dans les colonnes de L’Economiste paru ce vendredi 24 novembre.

Les très petite entreprises (TPME) sont les véritables victimes des retards de paiement, note le quotidien économique, dont la trésorerie et le budget de fonctionnement se voient très impactées, ce qui contraint la plupart à baisser rideau. ET pour cause, les TPME se trouvent en position de faiblesse dans leur rapport avec leur leur donneur d’ordre. « Elles ont du mal à s’imposer dans la relation commerciale en raison de leur taille sur le marché », explique la même source.

Le rapport 2023 de l’Observatoire des délais de paiement relève encore une fois que «la TPE est la 1ère victime des délais de paiement avec des délais clients supérieurs à 8 mois en 2021. Et c’est la quasi-unique victime des défaillances d’entreprises».

Ces petites structures placent leurs espoirs dans la nouvelle loi qui est entrée en vigueur en juillet 2023. Elles espèrent que cette législation permettra un retour progressif à une situation normale, où elles ne seront plus contraintes de jouer le rôle de financières pour les grandes entreprises et de subir leur dictat. Selon le rapport de l’observatoire, 61% des entreprises respectent un délai de paiement ne dépassant pas 90 jours.