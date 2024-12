Des chutes de neige et une vague de froid attendues à partir de samedi au Maroc

Des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1500 m sont prévues, de samedi à lundi, et une vague de froid est attendue dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Ainsi, des chutes de neige (20-40 cm) sont attendues dans les provinces de Midelt, Azilal, Beni Mellal, Tinghir, Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate.

Le même phénomène (10-20 cm) est prévu durant la même période dans les provinces d’Ifrane, Chichaoua et Boulemane.

Lire aussi | Alerte. Il va neiger dans plusieurs provinces

Des températures entre -05 et 01 °C sont attendues, de samedi au mardi, dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant.

Aussi, des températures entre -02 et 03 °C sont attendues, lundi et mardi, dans les provinces de Figuig, Jerada, Sefrou et les reliefs relevant des provinces de Guercif, Taza, Taourirt, Khenifra et Tiznit.