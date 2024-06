Diplomatie : 15 nouveaux consuls généraux nommés en 2024

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a procédé à la nomination de quinze nouveaux consuls généraux dans plusieurs pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération de mobilité du personnel pour l’année 2024.

Rabat, 21 juin 2024 (MAP) – Quinze nouveaux consuls généraux ont été nommés dans divers pays, représentant 25% du nombre total des postes consulaires. Cette nomination fait suite à un appel à candidatures lancé dans le cadre de l’opération de mobilité du personnel du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour l’année 2024.

Près d’un tiers (33%) des nouveaux consuls généraux nommés sont des femmes, ce qui porte le taux global de représentation féminine parmi les consuls généraux à 40%. Cette progression continue de la représentation féminine se confirme avec une augmentation notable depuis 2022 (28%), 2023 (37%) et maintenant 2024 (40%).

Dans une dynamique de promotion, 20% des nouveaux postes consulaires ont été attribués à des consuls généraux ayant réussi leur mission précédente et étant ainsi promus à d’autres postes consulaires. De plus, 20% des consuls généraux nouvellement nommés sont des anciens consuls généraux ayant une expérience de responsabilité au sein du Service Central ou des missions diplomatiques et postes consulaires.

Pour concilier rajeunissement et expérience confirmée, 60% des consuls généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois. Parmi l’ensemble des nouvelles nominations, 67% ont déjà occupé un poste consulaire, tandis que 33% proviennent d’autres domaines de la diplomatie.