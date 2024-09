Événements de Fnidek: 152 personnes poursuivies pour incitation à l’immigration clandestine

Plus de 150 personnes font l’objet de poursuites de la justice pour incitation à l’immigration clandestine, quelques jours après la mise en échec d’une large tentative de migrer illégalement vers le préside occupé de Sebta, a indiqué le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas.



Dimanche, environ 3.000 personnes ont tenté d’entrer illégalement à Sebta, après des appels sur les réseaux sociaux, a indiqué Mustapha Baitas, le porte-parole du gouvernement. « Malheureusement, certains jeunes gens sont incités (à immigrer) par des inconnus sur les réseaux sociaux », a-t-il déploré lors d’une conférence de presse.

« Dans le cadre de la lutte contre les appels à immigrer clandestinement, 152 personnes ont été entendues par un juge », a-t-il ajouté, précisant que toutes les tentatives de passage avaient « échoué ».



Dimanche derniers, des centaines de migrants, en majorité marocains et d’autres originaires d’Afrique subsaharienne, ont escaladé des collines et tenté de passer à travers des barbelés dans la zone de Fnideq, tandis qu’un fort dispositif sécuritaire était déployé et que des grenades de gaz lacrymogène étaient tirées.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, montrent des hommes regroupés et assis par terre, seulement vêtus de ce qui semble être des shorts de bain. Le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la diffusion de ces images pour en déterminer la véracité.

Challenge (avec AFP)