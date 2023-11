Exportation des produits d’artisanat. Élimination imminente des formalités administratives physiques

Le Maroc franchit une étape décisive vers la modernisation de ses procédures d’exportation des produits d’artisanat grâce à la dématérialisation. Une initiative qui reflète l’engagement du gouvernement à simplifier les procédures du commerce extérieur et à soutenir le secteur.

Le Maroc se prépare à lancer une phase pilote de dématérialisation des procédures d’exportation des produits d’artisanat pour stimuler le commerce extérieur. Dans le cadre du plan d’actions de la Commission Nationale de Coordination pour la Facilitation des procédures du Commerce Extérieur, le Maroc franchit une étape importante vers la modernisation de ses processus d’importation et d’exportation. A partir du 7 novembre 2023, donc dans une poignée de jours, une phase pilote sera lancée pour la dématérialisation de la demande et de l’attribution du Certificat d’Inspection à l’export des produits d’artisanat via le guichet unique des procédures du Commerce Extérieur PortNet.

Cette initiative, fruit d’un partenariat entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et PortNet S.A., traduit l’engagement des différentes parties à simplifier les procédures du commerce extérieur et à soutenir les exportateurs de produits d’artisanat en facilitant leur accès au marché international. Cette dématérialisation de procédures représente une avancée significative dans la modernisation du secteur. En éliminant les formalités administratives physiques, cette transition vise à améliorer l’efficacité, la transparence et la rapidité des opérations commerciales, tout en renforçant le secteur de l’artisanat au Maroc.

Un processus en deux étapes

La phase pilote se déroulera en deux étapes distinctes : la dématérialisation de la demande et de l’attribution du Certificat d’Inspection à l’export, puis ultérieurement, la dématérialisation de l’enregistrement des opérateurs de l’export de l’artisanat. Pendant cette période, les procédures actuelles réalisées physiquement resteront en vigueur jusqu’à l’annonce de la date de généralisation de l’ensemble du processus. Cette approche progressive permettra aux parties prenantes de s’adapter progressivement aux nouvelles méthodes dématérialisées.

PortNet, en tant que guichet unique des procédures du Commerce Extérieur, jouera un rôle central dans cette transition en fournissant un soutien technique continu à toutes les parties prenantes. Des sessions de formation seront également organisées pour les opérateurs économiques concernés afin de les familiariser avec les nouveaux processus. Il faut dire que l’adoption de la dématérialisation des procédures d’exportation des produits d’artisanat revêt une importance stratégique pour le Maroc. En rationalisant les formalités administratives, cette initiative facilitera la participation des exportateurs de produits d’artisanat au commerce international, favorisant ainsi le développement économique du pays.