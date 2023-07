Finale CAN U23. Maroc/Egypte : un choc de titans imprévisible

Ce soir, les yeux seront rivés vers le stade du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat, qui accueille la finale tant attendue de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans opposant le Maroc à l’Égypte. Une rencontre historique qui mettra aux prises deux équipes motivées et ayant réalisé un parcours remarquable dans le tournoi.

Le Maroc, qui vise son premier titre continental dans cette catégorie, a terminé en tête du groupe A avec neuf points obtenus de trois victoires. Les Lions de l’Atlas ont inscrit 11 buts et en ont encaissé cinq. En demi-finale, ils ont éliminé le Mali après une séance de tirs au but époustouflante, remportée 4-3 après, les temps réglementaire et additionnel s’étant terminés sur le score nul 2-2.