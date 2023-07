Azerbaïdjan. passe d’armes acerbe entre Hilal et l’ambassadeur algérien devant les Non-alignés

En réponse, l’ambassadeur Omar Hilale a rappelé que son discours n’avait jamais mentionné l’Algérie, contrairement au ministre algérien qui avait abordé la question du Sahara marocain, une partie intégrante du Royaume. Il a ironiquement félicité l’ambassadeur algérien de s’être identifié aux insinuations subliminales du Maroc et d’avoir bien reçu ses messages, en citant l’adage « qui se sent morveux se mouche » qui s’applique parfaitement à la réaction du diplomate algérien.

Une passe d’armes acerbe a eu lieu entre l’ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et son homologue algérien, Amar Bendjama, lors de la séance de clôture de la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés à Bakou, en Azerbaïdjan. L’ambassadeur algérien a utilisé son droit de réponse à deux reprises pour exprimer son étonnement face au discours du Maroc, arguant que celui-ci s’en prenait à son ministre sans le nommer et dérivant ensuite vers les habituelles diatribes sur le Sahara marocain.

Hilale a également critiqué le « terrorisme intellectuel » de l’Algérie, qui prétend pouvoir tout dire et tout faire, mais s’offusque lorsque le Maroc répond à ses allégations. Il a donné des exemples concrets de cette hypocrisie, soulignant que le ministre algérien pouvait parler de la Charte des Nations Unies et des principes de Bandung, mais pas le Maroc. Il a rappelé que l’Algérie pouvait se vanter des résolutions du Conseil de Sécurité, mais se mettait en colère lorsque le Maroc rappelait son rejet de ces mêmes résolutions.

L’ambassadeur marocain a également déploré l’ignorance de l’histoire du Sahara marocain par le représentant algérien. Il a rappelé que ces provinces étaient marocaines depuis des siècles jusqu’à l’invasion espagnole en 1884. Les populations du Sahara marocain ont prêté allégeance au Sultan du Maroc, comme elles le font encore aujourd’hui. Il a souligné que l’appellation « Sahara occidental » était survenue bien après, en relation avec l’occupant espagnol, et que l’appellation géographique originelle était le « Sahara marocain ».

L’ambassadeur Hilale a déclaré que pour les Marocains, la question du Sahara marocain était une cause, tandis que pour l’Algérie, c’était un agenda d’adversité, d’hostilité et de déstabilisation non seulement du Maroc, mais de tout le Maghreb. Il a appelé l’Algérie à reconnaître l’échec de son projet polisarien et ses conséquences négatives sur le plan politique, humanitaire, socio-économique et géopolitique.