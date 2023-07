Les efforts du Maroc pour la protection du littoral et la promotion de la recherche marine mis en avant à Dublin

L’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a souligné la position géographique privilégiée du pays et son vaste littoral de 3 500 km, ainsi que les défis environnementaux et économiques qui en découlent. Le Maroc a lancé plusieurs stratégies nationales, dont le Plan national de gestion intégrée du littoral, pour concilier la protection de l’environnement et le développement économique. Le pays collabore également avec six pays d’Afrique du Nord-Ouest pour la protection du Grand écosystème marin du courant des Canaries et participe à l’initiative « Ports bleus » de la FAO.

Lire aussi | Comptes bancaires défunts : pour leur redonner vie, voici les procédures à suivre

Sur la scène internationale, le Maroc a signé des accords de coopération avec l’Union européenne et a rejoint l’Alliance transatlantique pour la recherche et l’innovation océaniques. Grâce à ses compétences et à ses structures dédiées à la recherche océanographique, le Maroc cherche à renforcer son rôle en tant que pôle d’excellence régional dans ce domaine.

Une coopération scientifique fructueuse a déjà été initiée entre l’Université Ibn-Zohr d’Agadir et l’Université de Galway, et d’autres domaines de collaboration sont envisagés, notamment dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité. « Une coopération qui a débuté par un partenariat dans le domaine de la Zoologie et que nous envisageons d’étendre au changement climatique, à la biodiversité et à l’innovation marine dans un avenir proche, et pourquoi pas sous l’égide de l’AAORIA, » a conclu l’ambassadeur du Maroc en Irlande.

Lire aussi | Le Maroc se positionne dans l’intelligence artificielle [Par Charaf Louhmadi]

Signée en 2013, la Déclaration de Galway sur la coopération pour l’Océan Atlantique vise notamment la gestion et l’utilisation durable des ressources marines, la protection des environnements marins et côtiers, ainsi que la sécurité maritime. La Déclaration tend à établir un cadre de coopération renforcée entre ses signataires et à définir des actions clés pour avancer conjointement dans la recherche océanographique.