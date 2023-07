Maroc. Alerte : la canicule persiste entre 37° et 47° de dimanche à vendredi

Une vague de chaleur est prévue de dimanche à vendredi prochain dans différentes provinces du Royaume avec des températures variant entre 37 et 47°C, a annoncé, vendredi, la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des températures oscillant entre 37 et 43 °C sont prévues, dimanche, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Berkane, Oujda-Angad, Driouch, Khenifra, Ifrane, El Hajeb, Nador, Boulemane, Guercif, Taza et Sefrou, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « orange ». Le même phénomène (44-47 °C) est attendu de lundi à vendredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Taroudant, Es-Semera et l’intérieur des provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, poursuit la même source.

