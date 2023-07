Rallye-raid. Dacia au Dakar 2025 avec Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez

À partir de 2025, Dacia sera engagé en tant que constructeur dans le championnat du monde de rallye-raid, l’objectif étant de prendre part à la première manche de ce championnat qui n’est autre que le célèbre Dakar.

Un premier rallye qui constituera un terrain d’expérimentation grandeur nature et un laboratoire d’idées pour Dacia. Et pour cause, il permettra de tester et d’éprouver de nouvelles solutions imaginées par le staff de la marque, en termes de fonctionnalités outdoor, mais aussi de choix énergétique. Ainsi, Denis Le Vot, Directeur général de Dacia, a confirmé que les deux prototypes en cours d’élaboration seront animés par des moteurs thermiques qui feront appel à des carburants de synthèse fournis par le pétrolier saoudien Aramco.