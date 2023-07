Women In Africa Young Leaders. Aïda Tagmouti, seule marocaine lauréate de la 3ème promotion

Élaboré en partenariat avec la maison Dior, la banque d’affaires Lazard en France, le principal acteur du numérique en Afrique Huawei Northern Africa, le cabinet d’Audit et de Conseil KPMG en France et la compagnie multi-énergies mondiale TotalEnergies, le programme WIA Young Leaders vise à accompagner et mettre en lumière le potentiel de leadership des jeunes femmes africaines. Ainsi, les 10 jeunes leaders de divers horizons ont été choisies en raison de leur parcours exceptionnel et prometteur, de leur capacité de direction, de leurs réussites professionnelles et de leur engagement envers l’Afrique.

Women In Africa (WIA), principale plateforme internationale dédiée au développement économique et à l’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel, a dévoilé les noms des 10 lauréates de la troisième promotion du programme WIA Young Leaders. Parmi celles-ci, figure Aïda Tagmouti, la PDG de JobBee, seule marocaine lauréate de cette édition 2023, identifiée parmi près de 6 000 candidatures et sélectionnées après des entretiens individuels devant un jury composé de 12 personnalités internationales.

Outre Aïda Tagmouti, les autres lauréates sont originaires de la RD Congo (Tania Bishola Tshitenge, Professeur, chercheur et conférencière – Bayer AG et Université de Kinshasa), du Nigeria (Ifedayo Durosinmi – ETTI, Cadre, professions intellectuelles supérieures – Herconomy et Mariam Momodu, Associée – Dentons Canada), de l’Afrique du Sud (Anita DYWABA, Analyste en innovation – United Nations Foundation NextGeneration Fellow on Gender Equality et Thokozile Nhlumayo, Secrétaire général mondial – International Youth Parliament), de Madagascar (Faneva Herinirina, Présidente – association Fianralab à Paris), d’Ouganda (Winnie Nakiyingi, Assitante chercheure, Data & Quantum – Quantum Leap Africa), du Lesotho ( Lipuo Nkholi, Directrice agricole – Limomonane Trust ) et du Gabon (Rudy Marjorie Ossia-Mboula, Ingénieure pétrolier – Assala Gabon SA). « Elles partagent toutes les mêmes valeurs et une vision d’une Afrique innovante et inclusive. Leur ambition est de devenir des décideuses de premier plan dans les entreprises et les organisations publiques, en faisant preuve d’humilité, d’empathie et de résilience. Leur conviction inébranlable, combinée à leur aptitude à travailler en équipe, en fait les futures grandes leaders du paysage panafricain », selon les initiateurs de Women In Africa.

Originaire de Rabat, diplômée d’HEC Paris, après une carrière à Paris en Finance stratégie (8 ans), Aïda Tagmouti décide de changer de voie et de s’engager pour créer un impact au Maroc et en Afrique. Elle se forme au développement informatique (Le Wagon Paris) et se passionne pour les nouvelles technologies. Elle cofonde JobBee en janvier 2022. Personnellement, elle s’engage à encourager l’entreprenariat féminin au Maroc et en Afrique et également faire de la technologie un levier de développement pour le Royaume et le continent. Parallèlement, elle en fait autant à travers JobBee en cherchant à limiter la fuite des cerveaux en proposant aux jeunes des opportunités de développer une carrière à internationale tout en restant chez eux et former aussi les futurs leaders technologiques en leur donnant accès aux meilleurs opportunités et ainsi participer au développement du Maroc et de l’Afrique.

En fait, sa startup « RH-Tech» s’est donnée comme mission de libérer le potentiel des talents technologiques en Afrique. Ainsi, sur le terrain, JobBee permet aux entreprises technologiques en pleine expansion d’embaucher à distance dans le monde entier des développeurs possédant les bonnes compétences et des développeurs à la recherche d’un travail à distance à temps plein pour développer leur carrière et atteindre leurs objectifs. Pour cela, JobBee travaille en collaboration avec ses partenaires, startups et entreprises Tech, au Maroc et à l’étranger, à la recherche de talents. Elle collectionne les besoins en recrutement et vérifie s’ils correspondent aux souhaits et aux profils de ses Jobbers.

En effet, en Afrique par exemple, de plus en plus de développeurs travaillent pour une entreprise dont le siège est en dehors du continent. Selon les analystes, plus de la moitié des codeurs africains travailleront à distance, cela suite à la crise sanitaire.

A en croire d’ailleurs une nouvelle enquête menée par Reveal d’Infragistics auprès de plus de 2 200 développeurs de logiciels et professionnels de l’informatique, recruter aujourd’hui des développeurs reste le principal défi à relever en 2023. Il faut dire que le secteur continue à avoir du mal à pourvoir les postes de développeurs de logiciels qualifiés, alors que le monde des affaires est en pleine course à la numérisation.

Aïda Tagmouti pourra alors compter sur l’initiative Women In Africa pour positionner sa startup. Car en tant que nouvelle WIA Young Leaders, elle bénéficiera d’un programme de formation sur mesure axé spécifiquement sur le développement du leadership féminin et l’acquisition des compétences indispensables pour l’avenir. À l’automne 2023, elle aura l’opportunité de participer à un « séjour business » à Paris. Au cours de ce séjour, elle sera mise en relation avec des personnalités et des mentors de haut niveau tels que des PDG, des ministres, des journalistes, des personnalités du monde des affaires ou du secteur public, ainsi que des entrepreneurs. Elle recevra également une formation sur les conseils d’administration, la levée de fonds, le coaching de carrière et d’autres formations personnalisées.

C’est dire qu’une année et demie seulement après sa création, JobBee aligne les consécrations. En février dernier, elle a été sélectionnée parmi les 100 meilleures startups de la région MENA fondées par des femmes pour le programme Shewins Arabia (banque mondiale) invitée dans le cadre à participer au World Government Summit à Dubaï avant de récidiver en mai dernier au Gitex Africa à Marrakech, événement pour lequel JobBee avait été également choisie parmi les 100 startups marocaines les plus prometteuses pour y exposer. La native de Rabat ne s’en cache pas : sa vision est de faire JobBee « la plateforme de référence pour recruter les meilleurs talents tech à distance ».