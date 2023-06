Le fabricant de chaussures Plastigran change de main

Le secteur marocain du textile & cuir continue d’intéresser les investisseurs, après CDG Invest (à travers Nama Holding) qui a pris une participation minoritaire dans Vita Couture en fin 2022, c’est au tour d’une autre PME familiale, Plastigran en l’occurrence, de vivre une passe d’armes capitalistique.

Cette fois-ci, il s’agit non pas d’une ouverture de capital pour financer la croissance, mais d’une transmission capitalistique. Aussi, la famille Chraibi, actionnaire historique de ce fabricant de chaussures vient de céder 100% du capital à un entrepreneur espagnol qui fait ses premiers pas au Maroc, après avoir déjà investi en Mauritanie à travers la société AST-CostaIttica, spécialisée dans la pêche et la production artisanale de poissons et de fruits de mer.