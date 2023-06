Réseau de distribution. Auto Nejma se dote d’un nouvel écrin à Casablanca

Histoire de célébrer en grande pompe ses 60 ans de présence dans le Royaume, Auto Nejma a officiellement ouvert les portes de son inédit flagship store le 20 juin dernier à Casablanca, en présence d’invités de marque et de nombreux opérateurs du milieu de l’automobile et de son environnement.

Situé à proximité du Boulevard de la Corniche, en face de l’ex-Dawliz, et reposant sur un terrain de 2 000 m², cette nouvelle plateforme, dont l’architecte n’est autre que Fayçal Sentissi, compte plus de 4 000 m² de surface couverte et s’articule sur cinq niveaux, à savoir deux sous-sols abritant un parking et des aires de préparation et service rapides, ainsi que deux niveaux d’exposition et de réception de la clientèle. S’agissant du « rooftop », il accueillera un espace de restauration gastronomique avec, en prime, une vue imprenable sur l’océan.