Startup. Chari décroche 1,5 million de dollars auprès d’un fonds de capital-risque nippo-nigérian

La startup Chari, cofondée en 2020 par Ismael Belkhayat et Sophia Alj, continue de séduire les fonds d’investissement. La dernière en date est le fonds de capital-risque Verod-Kepple Africa Ventures, le véhicule lancé par le nigérian Verod et le japonais Kepple, qui vient de décider de miser 1,5 million de dollars dans la startup marocaine de e-commerce BtoB et de distribution. C’est pratiquement la cinquième opération du genre pour Chari. En effet, après avoir été accéléré au sein du holding familial HnS Invest Holding qui accompagne les startups de la distribution et de la logistique, la jeune pousse avait ensuite obtenu tour à tour l’appui financier de Y Combinator, de Rocket Internet, de P1 Venture ou encore de Orange Ventures en mars dernier.