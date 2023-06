Le clan Ould Rachid poursuit ses investissements au sud du Maroc

Après la distribution pétrolière en 2019, la fabrication de glace et de ciment en 2021 et plus récemment, l’acquisition de la plus grande clinique privée à Laâyoune, la famille Ould Rachid continue de se diversifier et multiplie les investissements.

Aussi, Myher Best Holding, structure juridique de tête du clan Ould Rachid (qui fait partie des cinq familles les plus riches et les plus influentes des provinces marocaines du sud), vient de créer une nouvelle filiale dénommée Myher Beton.