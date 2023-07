Maroc. Le canadien Trigon Metals met la main sur sept permis d’exploration d’argent et de plomb

Déjà présente au Maroc à travers son projet Silver Hill, un projet d’exploration de cuivre et d’argent à fort potentiel qui s’étend sur 16 km² dans l’Anti-Atlas marocain, qui abrite déjà les principales mines d’argent de la région, à savoir celles d’Imiter et de Zgounder, l’entreprise minière basée au Canada, Trigon Metals, voit grand dans le Royaume. Elle a annoncé dans un communiqué avoir obtenu sept nouvelles licences d’exploration pour l’argent et le plomb, précisant que ces permis, regroupés sous le projet Addana, couvrent 112 km² dans le sud du pays.

Lire aussi | Women In Africa Young Leaders. Aïda Tagmouti, seule marocaine lauréate de la 3ème promotion

D’une durée de validité de trois ans, avec possibilité de renouvellement, les permis constituant le projet sont situés dans une région où les deux métaux susmentionnés sont exploités depuis des centaines d’années. « Le projet Addana est un autre exemple du potentiel des projets de classe mondiale au Maroc. Les sept permis comportent d’importants chantiers artisanaux qui révèlent la présence de veines de plomb argentifère », a commenté Jed Richardson, PDG de la compagnie, cité par la même source.

Les travaux d’exploration sur ses nouveaux actifs doivent démarrer dans un délai de six mois. En cas de découverte d’un gisement économiquement viable sur l’un ou l’autre des sites, Trigon Metals pourrait développer une mine et contribuer à maintenir le Maroc parmi les grands producteurs mondiaux d’argent.

Lire aussi | Startup. Chari décroche 1,5 million de dollars auprès d’un fonds de capital-risque nippo-nigérian

Le Maroc avec ses 8,5 millions d’onces livrées par ses mines en 2022, est le 16ème producteur mondial d’argent, et le seul membre africain du top 20, selon le cabinet de recherche sur les métaux précieux Metal Focus. Le Maroc doit cette place principalement au groupe minier indépendant canadien Aya Gold & Silver détenteur de la mine d’argent d’Aya Gold & Silver à Zgounder. Nul doute queTrigon veut aussi marcher sur les traces de son compatriote qui continue d’écrire son histoire au Maroc à travers l’un des deux plus grandes mines d’argent du Royaume, Zgounder (situé dans la commune rurale d’Askaoun). A noter qu’à l’échelle mondiale, l’offre d’argent est dominée par le Mexique, suivi de la Chine et du Pérou. Ces trois pays totalisent en effet 418 millions d’onces en 2022, soit plus de la moitié de la production mondiale.

Lire aussi | Un ancien de Managem intègre le conseil d’administration du canadien Trigon