La Mort de Nahel entraine la France dans une violence inouïe [Vidéo]

Tramway entièrement calciné, bâtiments, véhicules en feu, des centaines de milliers d’émeutiers jonchent les boulevards et artères des grandes villes, braquage de banque en plein milieu de la nuit, même l’aéroport Charles De Gaule n’a pas été épargné, ayant aussi pris feu… la France sombre dans le chaos et semble virer vers la catastrophe.

La violente attaque à la voiture-bélier qui a visé le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a provoqué dimanche une indignation unanime en France, alors que la grand-mère du jeune Nahel, dont la mort a suscité cinq nuits consécutives d’émeutes, a appelé au calme. Le choc causé par l’agression visant l’élu de cette commune d’ordinaire tranquille de 30.000 habitants de la banlieue sud de Paris a fait passer au second plan la décrue des violences constatées dans la nuit de samedi à dimanche dans de nombreuses villes de France et qui semblait se confirmer dimanche en début de soirée.

A 23h30, les forces de l’ordre avaient procédé à 49 interpellations sur tout le territoire national, selon le ministère de l’Intérieur. « Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires », a promis la Première ministre Elisabeth Borne en venant apporter son soutien au maire Vincent Jeanbrun (LR) dans sa ville.

Emmanuel Macron, qui a réuni plusieurs membres du gouvernement pour un « point de situation » à l’Elysée en soirée, doit recevoir les présidents des deux chambres lundi, avant les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences mardi. Il a aussi demandé à sa Première ministre de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. Le président de la République souhaite en outre « débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements », selon l’Elysée. Dans un contexte de recrudescence des attaques visant les élus, le président de l’Association des maires de France David Lisnard (LR) a invité la population à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies. Selon lui, « 150 mairies ou bâtiments municipaux (ont été) attaqués depuis mardi, une première dans l’histoire du pays ».

L’agression qui a visé le premier magistrat de L’Haÿ-les-Roses s’est déroulée vers 01H30 du matin, lorsqu’une voiture-bélier chargée de produits incendiaires a pénétré dans l’enceinte de son domicile alors qu’il se trouvait dans sa mairie.