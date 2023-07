L’UE sous commande de l’Espagne, ce que le Maroc y gagne

Le 7 avril 2022, le Maroc et l’Espagne ont réaffirmé leurs liens historiques en scellant un partenariat solide et durable, rappelle le site Hespress. Les experts prévoient que Madrid renforcera les liens entre le Maroc et l’Union européenne au cours des six prochains mois, adoptant une approche souple pour sécuriser le cadre juridique assurant l’évolution des relations maroco-européenne. Il convient de rappeler que l’Espagne soutient l’approche marocaine pour l’autonomie au Sahara.

Cité par le média électronique, Nabil Andaloussi, président du Centre marocain de recherche et d’études stratégiques, soutient que même si la présidence tournante de l’Union européenne ne soit pas déterminante dans les décisions du Conseil, elle peut être utilisée pour soutenir les convictions et les orientations du gouvernement espagnol concernant l’intégrité territoriale du Maroc. Pour sa part, Abdelali Ben Lias, professeur de droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suissi à Rabat, affirme que la présidence espagnole de l’Union européenne pourrait contribuer à clarifier certains points et à maintenir les relations privilégiées entre l’Union européenne et le Maroc.

Cependant, le rôle de l’Espagne en tant que président de l’Union européenne est limité par l’agenda et les priorités préétablies de l’UE. La présidence doit œuvrer pour exécuter la stratégie de l’Union européenne et trouver des compromis entre les États membres sur divers sujets tels que le changement climatique, la numérisation et les questions sociales, ainsi que les relations avec la Caraïbe, l’Amérique latine et la région euro-méditerranéenne, en plus des institutions européennes telles que la Commission européenne et le Parlement européen.

Il est donc clair que le rôle de l’Espagne en tant que président de l’Union européenne est influencé par l’agenda de l’UE, contrairement à ses relations bilatérales avec le Maroc, où Madrid a plus de liberté pour déterminer sa politique étrangère en fonction de ses intérêts, en maintenant et renforçant les liens stratégiques et historiques avec le Maroc, notamment sur la question de l’intégrité territoriale et en intensifiant la coopération économique, commerciale et culturelle.

Rappelons que L’Espagne prend, pour la cinquième fois de son histoire, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, succédant à la Slovénie. Cette présidence coïncide avec une période électorale en Espagne, où des élections générales anticipées ont été annoncées pour le 23 du même mois par le Premier ministre Pedro Sánchez.