Comptes bancaires défunts : pour leur redonner vie, voici les procédures à suivre

Récupérer le ou les comptes de parents ou proches décédés n’est pas aussi simple que cela puisse paraître. En effet, de nombreuses procédures sont à suivre pour espérer obtenir gain de cause et s’emparer du lègue bancaire laissé par la personne défunte dans un compte en son nom, si aucune procuration n’a été faite de son vivant. La banque centrale du Maroc a édité un guide pour apporter des réponses à même de débloquer ce genre de comptes.

La mort du titulaire d’un ou de plusieurs comptes soulève un problème chez ses héritiers et ayants droit. Que doivent-ils faire pour les récupérer ? quelles sont les procédures à suivre ? où doivent-ils se présenter ? Autant de questions et certainement d’autres auxquelles le guide publié par Bank Al-Maghrib (BAM) présente les réponses et les orientations nécessaires.