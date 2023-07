CAN U23. Le Maroc remporte la Coupe d’Afrique en battant l’Egypte (2-1) [Vidéo]

Pourtant se sont les Egyptiens qui ont ouvert la marque à la dixième minute d’un boulet de canon signé Mahmoud Saber qui a profité d’un cadeau de la défense marocaine. Le moral dopé, la formation égyptienne a multiplié les attaques face à une équipe marocaine qui a su se réorganiser, conduite par le duo Ezzalzouli-El Khannous, avant que l’auteur du but égyptien ne soit exclu suite à un tacle violent contre le capitaine de l’équipe nationale, dix minutes plus tard.

Les Egyptiens ont réussi à conserver l’avance jusqu’à la 37è minute lorsque Yanis Begraoui a transformé une belle passe millimétrée des pieds de Bilal El Khannouss. Lors des prolongations, L’entraineur Issam Charai a opéré des changements pertinents. Le trio brillant Taha, Bouchouari et Targhaline va en effet injecter du sang neuf dans la formation nationale. Et c’est Oussama Taghaline qui a marqué le but de la victoire des Marocains (105+3è).

Le Maroc et l’Egypte ont validé leurs tickets pour les prochains Jeux olympiques (Paris-2024), après leur victoire en demi-finales, face, respectivement, au Mali et à la Guinée.