Motsepe : « les stades et infrastructures de football du Maroc sont de classe mondiale »

Lire aussi | Finale CAN U17. Le Maroc face au Sénégal : une bataille féroce entre les Lions d’Afrique, ce soir

Au cours de cette réunion, le comité exécutif de la CAF a nommé de nouveaux membres pour la Commission des arbitres de la CAF, dont Yahya Hadqa du Maroc. Motsepe a souligné l’importance de l’intégrité, de l’indépendance et de la crédibilité des arbitres, des commissaires de match et des opérateurs VAR pour le respect et la croissance du football africain. Il s’est dit confiant que les nouveaux membres de la Commission des arbitres de la CAF contribueront à la croissance et à la compétitivité mondiale du football en Afrique.

Lire aussi | La FRMF et l’ONMT parient sur les Lions de l’Atlas pour promouvoir la destination Maroc

Par ailleurs, le comité exécutif a approuvé l’annulation de la deuxième phase préliminaire supplémentaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette décision signifie que les 16 clubs vainqueurs du deuxième tour préliminaire se qualifieront directement pour la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2023-2024.