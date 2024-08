JO 2024/Foot: Le Maroc défie les USA avec l’ambition de décrocher une médaille

C’est avec l’ambition de s’approcher encore plus d’une médaille olympique que l’équipe du Maroc U23 de football défiera son homologue américaine, vendredi au Parc des Princes à Paris, en quart de finale du tournoi masculin des Jeux olympiques de Paris-2024.

Le moral gonflé à bloc après la large victoire (3-0) contre l’Irak, mardi en 3è match de la phase de poules (groupe B), les poulains de Tarik Sektioui vont aborder sereinement leur première rencontre à élimination directe dans ces JO, avec en ligne de mire le dernier carré et un pas de plus vers la médaille.

Auteurs d’un match très convaincant contre l’équipe irakienne, les joueurs de la sélection nationale devront capitaliser sur leur prestation aboutie dans cette rencontre pour surmonter l’obstacle américain en quart de finale et espérer aller encore plus loin dans le tournoi olympique de football.

Les Lionceaux de l’Atlas, qui ont terminé la phase de poules en tête de leur groupe devant les favoris argentins qu’ils ont d’ailleurs battus lors du premier match sur le score de 2-1, ont de nombreux atouts à faire valoir pour briller contre les Etats-Unis et se frayer un chemin jusqu’en demi-finale.

Fort d’une attaque flamboyante, à l’image de l’attaquant d’Al-Aïn, Soufiane Rahimi, meilleur buteur jusqu’à présent du tournoi olympique de football avec 4 réalisations, le Maroc peut compter sur des joueurs offensifs talentueux pour faire la différence contre les Etats-Unis.

Ilias Akhomach, Eliesse Ben Seghir ou encore Abdessamad Ezzalzouli, qui a marqué un but de toute beauté contre l’Irak, sont également des éléments clés de l’animation offensive de l’équipe olympique nationale lors de ces JO, qui aspirent à continuer sur leur bonne lancée et être tout aussi décisifs contre les Etats-Unis.

La sélection olympique marocaine peut, par ailleurs, compter sur un entrejeu et une défense compactes et bien organisées pour prendre le meilleur sur son homologue américaine et écrire l’histoire dans cette compétition.

En effet, en cas de victoire face aux Etats-Unis en quart de finale, les Lionceaux de l’Atlas réaliseront un exploit inédit en se hissant pour la première fois de leur histoire au dernier carré du tournoi olympique masculin de football.

En sept participations aux Jeux olympiques, seule l’édition Munich-1972 a vu le Maroc se qualifier en quart de finale, contre une élimination dès le 1er tour lors des éditions 1964, 1984, 1992, 2000, 2004 et 2012.

Contre la sélection olympique américaine, un adversaire coriace qui a empoché son billet pour les quarts de finale en décrochant une large victoire face à la Guinée par 3 buts à 0 pour se classer à la deuxième place du groupe A avec 6 points, l’équipe du Maroc sera appelée à se montrer sous son meilleur jour pour l’emporter et se rapprocher un peu plus d’une médaille olympique historique.