Maroc : la Fête du Trône dans le monde

Dublin, Washington, Madrid, Londres, Paris, Pékin (…), dans presque toutes les capitales du monde, le Royaume du Maroc a fêté les 25 ans d’un règne qui tire sa force première d’une profonde sagesse du Souverain et de la mise en œuvre de grands chantiers stratégiques d’où émerge irréversiblement un nouveau Maroc.

Ainsi, chaque Ambassade du Royaume dans le monde a su donner l’image d’un Maroc de progrès et de paix. C’est notamment le cas à Dublin, en Irlande, où l’on voit l’accueil chaleureux réservé à tous les invités qui découvrent ou redécouvrent un pays dont la première richesse est immatérielle, inépuisable, faite d’amitié, de tolérance et de compassion. Le concept « AL KARAM », ce « dénominateur commun », résume bien le comportement du marocain, où qu’il soit, et quels que soient les moyens ou ressources dont il dispose. Dans sa belle tenue traditionnelle, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Lahcen Mahraoui a su exprimer, par ses gestes et ses paroles, de la manière la plus naturelle, la plus simple et la plus chaleureuse, la bienvenue à tous les invités, diplomates, acteurs politiques ou économiques, artistes (…), pour partager avec eux un moment historique exceptionnel et faire goûter le thé et les mets succulents de l’excellente cuisine marocaine, tout récemment reconnue au palmarès mondial. A travers ces instants, c’est surtout la dimension profondément humaine et hospitalière du Maroc qui a été partagée. Dans le calme de cet été et la patience d’un Souverain et de son peuple, et malgré les multiples difficultés et chocs inhérents à l’instabilité géopolitique dans le monde, le Royaume du Maroc, en interne et en externe, poursuit humblement son chemin, toujours prêt à relever les nouveaux et vrais défis qu’impose le 21ème siècle.