La BEI accorde un prêt de 115 millions d’euros à MEDZ

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 115 millions d’euros (environ 1,3 milliard de dirhams) à MEDZ, filiale à 100% du Groupe CDG dans la branche Développement Territorial, pour étendre et moderniser dix Technopoles stratégiquement répartis dans cinq régions du Maroc, a annoncé, jeudi, l’institution de financement de l’Union européenne.

Le projet prévoit de créer jusqu’à 51.500 emplois directs permanents, contribuant à la réduction des disparités régionales tout en stimulant l’innovation et la compétitivité du pays, indique la BEI dans un communiqué.

Lors du Forum de la BEI, qui s’est tenu les 7 et 8 février au Luxembourg, la BEI et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc ont à cet effet réaffirmé leur « engagement mutuel » en faveur du développement durable et de la finance climatique, et célébré la signature, le 29 décembre 2023, de ce contrat de financement de 115 millions d’euros pour le projet « Technopoles Maroc II » avec MEDZ.

Selon la BEI, ce financement vise à promouvoir le développement économique régional et contribuer à positionner le Maroc comme une base industrielle décarbonée et compétitive.

Le prêt de la BEI, via BEI Monde, permettra l’extension durable et la mise à niveau environnementale de dix Technoparcs répartis dans plusieurs régions du Royaume. Les parcs sélectionnés abriteront des clusters d’entreprises intégrées et des plateformes industrielles avec un potentiel « substantiel » de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que des composantes éducatives axées sur la durabilité.

Ce projet ambitieux appuie les objectifs du gouvernement marocain, notamment dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement et du Plan d’Accélération Industrielle, visant à faire du Royaume une référence en termes de modes de production décarbonée, responsable et durable, et vise également à soutenir la reprise économique durable et à réduire les disparités régionales, en ligne avec la politique de régionalisation avancée, détaille la même source.

Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité du succès de l’opération « Technopoles I » en 2012, qui a généré environ 36.000 emplois, est aligné aux objectifs de l’Union Européenne, dans le cadre du nouvel agenda pour la Méditerranée, notamment en matière de résilience, prospérité, transition écologique, développement humain, migration et mobilité, relève l’institution, ajoutant qu’il contribuera également au « Partenariat Vert » Maroc-UE acté en octobre 2022, favorisant la création substantielle d’emplois.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec le Groupe CDG. Ce financement marque une étape significative dans notre collaboration fructueuse et témoigne de notre engagement commun envers le développement durable, la prospérité économique et la décarbonisation de l’industrie au Maroc », a déclaré la Vice-Présidente de la BEI, Nicola Beer, citée dans le communiqué.

Et d’ajouter que « ce projet ambitieux contribuera non seulement à dynamiser l’économie marocaine par l’innovation, mais aussi à créer des emplois durables et à réduire les disparités régionales, tout en construisant une industrie plus verte et compétitive ».

« Nous nous réjouissons du renforcement de notre partenariat avec la BEI qui ne cesse de se consolider depuis plusieurs années déjà. Nous partageons les mêmes objectifs visant le rayonnement économique et social de nos régions marocaines et la réduction des disparités territoriales », a indiqué, de son côté, le Directeur général de la CDG, Kalid Safir.

La CDG a l’ambition, en tant qu’acteur à fort impact, d’accentuer son intervention en tant que locomotive au service de la durabilité de l’économie marocaine, a-t-il assuré, notant que « pour cette raison, nous continuerons à conjuguer nos efforts d’investissement et de financement aux côtés de grandes institutions comme la BEI avec laquelle nous partageons ces mêmes valeurs ».