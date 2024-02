L’ANRE approuve la capacité d’accueil du système électrique national pour le prochain quinquennat

Le Conseil de l’autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) a approuvé, mercredi, à l’unanimité, la capacité d’accueil du système électrique national en énergies de sources renouvelables, au titre de la période couvrant les cinq prochaines années (2024-2028).

Cette capacité, définie comme la puissance maximale installée à partir de sources d’énergies renouvelables sans contraintes de gestion, a été calculée selon un nouveau mécanisme pragmatique suite à des interactions avec les acteurs du secteur. Sur la période 2024-2028, la capacité d’accueil totale atteindra environ 7 236 MW, dont 1 323 MW au niveau des réseaux de distribution.

L’ANRE vise à pérenniser ce mécanisme en prenant en compte les attentes des parties prenantes, afin d’affiner le calcul de la capacité d’accueil en fonction des réalisations constatées. Cette mesure offre une visibilité cruciale aux investisseurs dans les énergies renouvelables, leur permettant de choisir des emplacements optimaux et de dimensionner leurs projets en fonction des capacités disponibles.

La période de 5 ans choisie par l’ANRE pour définir les capacités d’accueil vise à offrir une visibilité accrue aux parties prenantes, améliorant ainsi l’attractivité pour les investisseurs. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des Hautes Orientations Royales pour la réussite de la transition énergétique au Maroc.

En tant qu’autorité administrative indépendante, l’ANRE a pour mission d’assurer le bon fonctionnement du marché électrique national en garantissant la transparence et l’équité des modalités d’accès et d’utilisation des réseaux électriques. Elle fixe également les tarifs d’utilisation des réseaux électriques de transport et de distribution, favorisant ainsi l’efficience du système électrique national et la transition énergétique du Royaume. Depuis sa création, l’ANRE s’inscrit dans la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et contribue aux orientations de la stratégie énergétique nationale.