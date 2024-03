Le Maroc joue la carte fiscale pour s’imposer dans l’industrie de l’hydrogène vert

Le Maroc, fort de ses ressources naturelles, de sa position géographique stratégique et de son capital humain qualifié, se positionne comme un acteur compétitif dans la filière de l’hydrogène vert. Grâce à son initiative, l’Offre Maroc, le pays offre des incitations fiscales et douanières attractives pour attirer les investisseurs et stimuler le développement de cette industrie prometteuse. Zoom sur ces incitations.

Dans un contexte où les énergies renouvelables et la transition énergétique sont devenues des enjeux cruciaux, la filière de l’hydrogène vert représente une opportunité majeure pour l’économie marocaine. Grâce à ses ressources naturelles, sa position géographique stratégique, ses infrastructures de classe mondiale et son capital humain qualifié, le Maroc est bien positionné pour devenir un acteur compétitif dans ce domaine émergent. Dans le cadre de sa volonté de jouer un rôle primordial dans la transition énergétique mondiale, le Maroc a récemment annoncé la mise en œuvre de son Offre pour le développement de cette filière.

Cette initiative vise à attirer les investisseurs et à promouvoir le développement de cette industrie prometteuse. C’est à ce stade que les incitations fiscales et douanières jouent un rôle crucial dans la concrétisation de tels projets, en encourageant les investissements et l’innovation. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance de cette initiative en déclarant : « le vif intérêt exprimé d’ores et déjà par près d’une centaine d’investisseurs, nationaux et internationaux, afin de produire de l’hydrogène vert au Maroc, confirme ce potentiel pour le Royaume. » Cette déclaration met en évidence l’engouement suscité par la filière de l’hydrogène vert et le rôle clé que le Maroc peut jouer dans son développement.

Exonération du droit d’importation et exemption de la TVA pour les biens acquis à l’intérieur et importés

Les incitations fiscales et douanières incluses dans l’Offre Maroc offrent des avantages significatifs aux investisseurs. Tout d’abord, ils bénéficieront de l’exonération du droit d’importation, ce qui facilitera l’acquisition de biens nécessaires à la production d’hydrogène vert. De plus, ils seront exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens acquis à l’intérieur du pays ainsi que pour les biens importés.

En outre, l’Offre Maroc prévoit la création de zones d’accélération industrielle spécifiquement dédiées à l’écosystème industriel de l’hydrogène vert. Les projets d’investissement qui contribuent à l’intégration industrielle locale de la filière, que ce soit par le biais de l’intégration horizontale (équipements nécessaires à la chaîne de valeur) ou de l’intégration verticale (industries consommatrices d’hydrogène et/ou de ses dérivés), pourront également bénéficier des avantages fiscaux et douaniers liés à ce statut.

En complément des incitations fiscales, le Maroc dispose déjà d’un cadre incitatif clair pour l’investissement grâce à sa nouvelle charte de l’investissement. Les projets intégrés d’hydrogène vert relevant de l’Offre Maroc pourront ainsi prétendre aux incitations prévues par cette charte, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.