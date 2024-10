Le nouveau Renault Kangoo fait son entrée au Maroc

Le nouveau Renault Kangoo fait son entrée sur le marché marocain. Un modèle qui vise à séduire les amateurs en quête d’espace et de modularité à bord. Sa commercialisation est prévue pour le 4 novembre prochain.

Dans le détail, il adopte un design en parfaite harmonie avec les derniers codes stylistiques de Renault : capot nervuré et horizontal, face avant très verticale aux épaules marquées et feux avant à LED selon les finitions, misant ainsi sur un style résolument dynamique. Il va sans dire que l’habitacle a gagné en qualité, avec une toute nouvelle planche de bord intégrant un bandeau couleur bois sombre brossé ainsi que des inserts chromés à divers emplacements. Comme tout bon combispace qui se respecte, l’engin mise également sur son accessibilité et son habitabilité, qui figure parmi les meilleures de la catégorie.

Concrètement, les portes avant s’ouvrent à 90°, et l’accès au second rang est facilité par une largeur d’ouverture des portes latérales coulissantes de 615 mm. Le second rang fait office de référence en termes d’habitabilité avec trois vraies places permettant d’accueillir facilement adultes et/ou enfants (même en sièges auto). Ajoutez-y une banquette rabattable 2/3-1/3 et un siège passager escamotable, qui se manipulent sans effort. De quoi disposer d’un plancher plat d’une longueur de 2,70 m et d’un volume de chargement atteignant jusqu’à 3 500 litres.

Les équipements de confort et de sécurité ne manquent pas à l’appel ! On y trouve notamment le nouveau système multimédia «EASY LINK» propre à Renault, avec réplication smartphone via un écran tactile de 8 pouces. S’ajoutent une série d’équipements, dont le freinage actif d’urgence, le régulateur et limiteur de vitesse, le système actif de maintien dans la voie, etc. Sous le capot, on retrouve le 1,5 Blue dCi de 115 chevaux. Trois versions sont proposées : l’entrée de gamme «Équilibre» tarifée à 249 000 DH ; la version intermédiaire également nommée «Équilibre», dotée d’un bloc diesel avec boîte de vitesses automatique, à 289 000 DH ; et enfin la version haut de gamme, «Techno», offrant elle aussi des mêmes caractéristiques techniques, à 304 000 DH.