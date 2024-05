Le nouveau Volkswagen Tiguan débarque au Maroc

C’est tout récemment, que Volkswagen Maroc a dévoilé à la presse nationale la nouvelle génération du Tiguan troisième du nom. Et à se fier au succès qu’ont rencontré les deux générations précédentes, il y a fort à parier que cette nouvelle mouture de l’engin puisse connaître un destin similaire.

Le Tiguan demeure actuellement l’un des modèles les plus plébiscités de Volkswagen sur de nombreux marchés du globe, y compris dans le Royaume où il demeure le champion des ventes de la marque. Autant dire que le staff de l’importateur demeure très optimiste quant au devenir de cette troisième génération de l’engin, d’autant que le carnet de commandes ne désemplit pas.

Visuellement, cette nouvelle mouture opte pour une silhouette un peu plus rondouillarde en comparaison de celle de sa devancière. La face avant hérite d’un joli bandeau noir en guise de calandre, de nouveaux projecteurs à LED joliment crayonnés ; idem pour la partie arrière, elle aussi, plus moderne avec, en prime, une barre transversale équipée de feux à LED du plus bel effet. En clair un style moderne, bien en phase avec les nouveaux canons stylistiques de la marque. À noter qu’au niveau des dimensions, le nouveau Tiguan est à peine plus long (+ 3 cm) et pas forcément plus large (1,84 m) que son prédécesseur, ce qui lui permet d’afficher 4,54 m de long. De quoi accueillir bien confortablement l’ensemble des passagers. Le coffre bénéficie d’une capacité augmentée de 37 litres, passant ainsi à 652 litres. Aussi, les rangements à bord ne manquent pas, comme en attestent les porte-gobelets, deux chargeurs à induction et plusieurs vide-poches.

Lire aussi | Centrale Automobile Chérifienne : des promotions en tout genre

Justement, l’intérieur du Tiguan se distingue notamment par la qualité de ses matériaux et à son niveau de finition de belle facture. Ajoutez-y La nouvelle architecture du digital cockpit (cadrans numériques antireflet au format tablette horizontale) qui permet une commande intuitive des fonctionnalités du Tiguan, mais aussi une connectivité omniprésente. D’ailleurs, cet écran de 12,9 pouces peut émarger à 15 pouces sur le 3ème niveau de finition (4×2 Elegance). Il va sans dire, que les équipements de confort et de sécurité ne manquent pas dès la version d’entrée de gamme (Life). On dénombre, entre autres, le système de stationnement autonome, la caméra de recul, le démarrage sans clé, la climatisation 3 zones, l’éclairage d’ambiance à 10 couleurs du tableau de bord…

Lire aussi | Volkswagen Touareg : un restylage qui tombe à pic

Sous le capot, c’est le réputé 2,0 litres TDI de 150 chevaux qui se charge d’animer l’ensemble, associé à une boite de vitesses automatique DSG à 7 rapports. Une rapide prise en main du nouveau Tiguan nous a permis de goûter à son excellent confort routier, assorti d’une consommation moyenne n’excédant pas les 5,6 litres aux 100 km. Pour le lancement de l’engin, comptez 395 000 DH pour repartir au volant de la version d’entrée de gamme «4×2 Life». La version la plus huppée, à savoir la «4×2 R-Line», est affichée à 545 000 DH.