Cybercriminalité : la DGSN lance la nouvelle plateforme «E-Blagh»

Une nouvelle plateforme baptisée «E-Blagh», dédiée à la lutte contre la cybercriminalité, a été lancée à Agadir lors de la 5ème édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), organisée à l’occasion du 68ème anniversaire de la création de cette Institution.



Développée par des cadres et experts de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, cette plateforme vise à associer les utilisateurs d’internet à la lutte contre la criminalité numérique, selon Laila Zouine, Commissaire principale, cheffe du service des preuves pénales et de la photographie à la direction centrale de la police judiciaire à la DGSN.

Lire aussi | Sánchez annoncera mercredi la date de la reconnaissance par l’Espagne d’un Etat palestinien



Du coup, les utilisateurs d’internet peuvent désormais signaler tout contenu illicite diffusé sur la toile, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’ils soient victimes dudit contenu ou en prennent connaissance, tels que l’escroquerie en ligne, l’exploitation sexuelle des enfants, la sextorsion, le terrorisme ou l’apologie du terrorisme, l’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence, ou les menaces de commettre des crimes, entre autres, a souligné Mme Zouine.