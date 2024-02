Le torchon brûle entre Asma Invest et ses partenaires du BPEC

Alors que la liste de mariages entre les acteurs marocains de l’éducation privée et les fonds d’investissement vient de s’allonger avec l’adossement du groupe scolaire Charles Peguy à International Schools Partnership Limited, Asma Invest et BPEC (British Professionnel English Centre) ont, quant à eux, choisi de mettre un épilogue à leur partenariat.

En bisbille deux ans seulement après leur partenariat pour la création d’une plateforme éducative d’excellence fournissant un enseignement primaire et secondaire calqué sur le modèle anglo-saxon, les deux co-actionnaires discutent actuellement des modalités d’un divorce imminent.

Pour l’instant, rien ne filtre quant au sort du projet ambitieux scellé coté Asma Invest à travers Asma Private Schooling, une structure périphérique ad hoc créée par le groupe maroco-saoudien pour porter ses investissements dans le secteur de l’éducation, mais la mésentente entre les deux partenaires a, d’ores et déjà, retardé l’ouverture du premier site à Casablanca prévu initialement pour la rentrée scolaire 2022/23.

Rappelons que depuis sa création en 1992 par les deux Etats, marocains et saoudiens, Asma Invest qui agit comme un investisseur institutionnel de long terme, a investi quelques six milliards de dirhams essentiellement dans le secteur du tourisme, de l’immobilier et l’agriculture, mais également dans l’industrie et les services avec quelques participations dans Tanger Free Zone, Fenie Brossette, SAPINO et Maghreb Oxygène. Depuis la mise en place d’une nouvelle stratégie d’investissement en 2015, le groupe maroco-saoudien s’est ouvert à de nouveaux métiers à l’instar par exemple, de celui de l’éducation où le premier pas semble n’être pas le bon, manifestement. A suivre !