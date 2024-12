Les prévisions du jeudi 19 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 décembre 2024:

– Nuages bas et formations brumeuses en début de matinée près des côtes atlantiques au nord d’Essaouira. – Gelée nocturne et matinale sur les reliefs, les hauts plateaux de l’Oriental et sur les versants Sud-Est.

– Ciel couvert par des nuages de l’étage élevé le jour sur les provinces sahariennes ainsi que sur le Nord du pays. – Temps largement ensoleillé le jour sur le Centre.

– Chasse-poussières ou de sables toujours probables par endroits sur le Sud.

– Passages nuageux pouvant lâcher quelques gouttes éparses sur l’extrême Nord-Ouest du pays la nuit suivante. – Vent d’Est modéré à faible sur le Sud et faible variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -01/04°C sur les reliefs de l’Atlas, les versants Est et sur les hauts plateaux orientaux, de 11/15°C sur l’extrême Sud du pays et sur la Méditerranée et de 07/11°C ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur le Centre et le Nord et variant peu sur le Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique devenant localement agitée le soir entre Tanger et Cap Ghir.