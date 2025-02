L’UM6P tient sa 5ᵉ édition de la Science Week

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé la tenue de la cinquième édition de sa Science Week, qui se déroulera du 17 au 23 février 2025 sur le campus de Benguerir.

Placée sous le thème « Shaping the Future », cette édition ambitionne de rassembler la communauté scientifique mondiale pour explorer les enjeux et les perspectives qui façonneront le monde de demain.

L’UM6P souhaite faire de cette semaine un espace d’échanges interdisciplinaires et de collaboration. L’objectif est d’examiner les synergies entre les sciences fondamentales, les technologies émergentes et les défis sociétaux contemporains. Les thématiques abordées incluront l’intelligence artificielle, l’algorithmique, l’agriculture durable et l’agroécologie, les métiers de demain, les nouveaux matériaux, la médecine à l’ére de l’IA, l’innovation technologique, la mine du futur, ainsi que des réflexions sur l’anthropocène et les défis de la soutenabilité.

Lire aussi | L’OMC met en avant l’expérience de l’UM6P dans le développement de startups innovantes

L’intelligence artificielle occupera une place centrale avec des discussions sur ses applications en santé, éducation et économie. Les débats porteront notamment sur la médecine prédictive, les nouvelles thérapies, et les transformations des métiers face à l’automatisation croissante. En parallèle, l’agriculture durable sera explorée sous l’angle des progrès en agroécologie, de la gestion des sols et des innovations visant à améliorer la productivité tout en respectant l’environnement. L’innovation, moteur du développement, sera abordée dans ses dimensions technologique, sociale et environnementale, avec l’ambition d’identifier des solutions durables aux défis globaux.

Cette édition accueillera des intervenants de renom tels que Jacob Jones, spécialiste mondial du phosphore ; l’architecte Tarik Oualalou ; Philippe Esposito, expert en hydrogène vert ; Mark Bürki, algorithmicien et financier ; Richard Lilly, promoteur de la mine 5.0 ; ainsi que les professeurs de médecine Hassan Chelly et Intissar Haddiya. Parmi les autres personnalités figurent Tony Nijm, penseur de l’innovation disruptive ; Daniel Andler, mathématicien et philosophe ; le paléontologue Abderrazak El Albani ; Choukri Ben Mamoun, professeur à Yale et expert en maladies infectieuses ; Edward Bugnion, co-fondateur de VMware et professeur à l’EPFL ; Bernard Lahire, spécialiste des sciences sociales du vivant ; et Émile Servan-Schreiber, spécialiste en intelligence collective.

Lire aussi | L’UM6P et STATION F s’associent pour renforcer l’innovation entre l’Europe et l’Afrique

Outre les conférences et tables rondes, la Science Week proposera des sessions interactives où les étudiants présenteront leurs recherches et projets, favorisant ainsi leur engagement actif. Le concours « From Idea to Market » mettra en avant l’impact de l’innovation sur le monde des affaires et de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, le Village Scientifique constituera un espace dynamique d’échanges où les départements de l’UM6P exposeront leurs travaux de recherche, mettant en avant des solutions locales aux défis mondiaux.

« Science Week est l’occasion de repenser notre rapport à la science et à l’innovation. Elle offre un espace d’échange pour réfléchir au monde de demain, un monde où la science et l’innovation sont au service du progrès humain et de la préservation de notre environnement, un monde où l’Afrique a un rôle majeur à jouer, » souligne Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

Après avoir exploré des thèmes tels que les transitions, le transhumanisme et la complexité lors des précédentes éditions, cette cinquième Science Week s’inscrit dans une démarche proactive en proposant des solutions concrètes et durables face aux grands défis du futur.