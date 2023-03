Maroc. Belle reprise de l’activité monétique

Dans le détail, l’encours des cartes bancaires émises par les émetteurs marocains reste à un niveau de 19,0 millions de cartes bancaires en circulation, dont plus de 14,1 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact. Aussi, l’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +15,0% en nombre d’opérations et +11,7% en montant global. Quant à l’activité paiement, elle s’est montrée plus dynamique que l’activité de retrait, avec une progression des paiements de +26,6% en nombre d’opérations et de +20,2% du montant global, tandis que l’activité retrait a connu une progression de +11,4% en nombre d’opérations et de +10,7% en montant global durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021.

Quid de l’activité des cartes étrangères ? Selon le CMI, elle a enregistré une très forte hausse durant l’année 2022 avec une progression de +93,2% en nombre d’opérations et de +95,9% en montant global par rapport à l’année 2021. Quant à l’activité des cartes marocaines à l’international, elle a réalisé un bond significatif avec +29,7% en nombre d’opérations et +66,5% en montant global durant l’année 2022 par rapport à l’année précédente. L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +35,6% du nombre d’opérations et de +24,3% du montant global durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021.

Faut-il souligner que l’adoption progressive, mais très forte du paiement sans contact, se poursuit. Selon le CMI, on est ainsi passés d’un ratio «contactless» de 35,6% en nombre et de 15,7% en montant durant l’année 2021 à un taux de 52,1% en nombre et de 29,5% en montant durant la même période en 2022. À noter que l’extension du réseau GAB s’est ralentie avec l’installation 223 nouveaux GAB durant l’année 2022 (sans tenir compte des remplacements), permettant au réseau d’atteindre 8 163 GAB, soit une extension du réseau des GAB de +2,8% par rapport à 2021. Enfin, le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2 314 à fin 2022.

