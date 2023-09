Maroc. Le temps ce vendredi 15 septembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 15 septembre 2023 :



– Pluies et orages locales sur les versants sud-est de l’Atlas, les Haut et Moyen Atlas, l’ouest de la Méditerranée et l’Oriental.

– Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.