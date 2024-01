Match Maroc-RDC. La partie congolaise se plie à la décision de la CAF et considère l’affaire close

La Fédération Congolaise de Football (FECOFA) confirme qu’elle respecte la décision du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant les échauffourées survenues lors du match entre le Maroc et la République Démocratique du Congo lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023). Cette décision clôt définitivement l’affaire et met en évidence les relations étroites entre la FECOFA et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) pour le développement du football dans les deux pays.

La Fédération Congolaise de Football (FECOFA) affirme respecter la décision du Jury d’appel de la CAF concernant les échauffourées survenues à l’issue du match ayant opposé les sélections marocaine et congolaise lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023). Dans une lettre adressée à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la FECOFA souligne que cette dernière décision du Jury d’appel de la Confédération vient clore définitivement l’affaire des échauffourées.

La Fédération Congolaise de Football a par ailleurs mis en exergue les relations « étroites » qu’elle entretient avec la Fédération Royale marocaine de football, au service du développement du football dans les deux pays frères. La lettre de la Fédération congolaise intervient suite à la décision du Jury d’appel de la CAF d’annuler la sanction prononcée précédemment par le Jury disciplinaire à l’encontre de l’entraîneur de l’équipe nationale du Maroc, Walid El Regragui.

La Commission d’appel de la CAF a annulé la suspension pour quatre matches, dont deux avec sursis, du sélectionneur national Walid Regragui, suite aux échauffourées survenues à l’issue du match Maroc-RD Congo (1-1) comptant pour la 2ème journée de la phase de poules du groupe F, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2023). Elle a également annulé l’amende précédemment décidée à l’encontre du sélectionneur national. La Commission d’appel de la CAF a pris cette décision après avoir entendu les plaidoiries de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). La Commission de discipline de la CAF avait décidé, mercredi dernier, de suspendre Walid Regragui pour quatre matches, dont deux en sursis. Regragui avait suivi le match Maroc/Zambie depuis les gradins du stade Laurent Pokou de San Pedro.