Météo: les prévisions du lundi 7 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 07 octobre 2024:

– Nuages bas nombreux avec bruines ou gouttes de pluies sur les plaines atlantiques, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Atlas et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Passages nuageux denses la nuit suivante avec pluies éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif, l’ouest de la Méditerranée et les plaines au nord d’El Jadida.

– Temps assez chaud sur les extrêmes Sud-Est et Sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Nord, le Rif, l’Atlas, l’Oriental et l’ouest de la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur les Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental, 18/24°C sur le Sud-Est et de 16/21°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en hausse sur l’Oriental et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit, entre Cap Spartel et Sidi Ifni, ainsi que sur le reste du littoral et peu agitée entre Tarfaya et Dakhla.