Nouvelle Kia Picanto. Elle débute sa carrière au Maroc

Nouveau design, belle brochette d’équipements de confort et de sécurité, assortie d’une gamme de motorisations diversifiées, la Kia Picanto revient sur le devant de la scène. De quoi séduire une clientèle friande d’un modèle urbain très polyvalent au quotidien et dont la réputation n’est plus à faire.

Avec plus de 1,4 million d’exemplaires écoulés en Europe depuis son lancement, la Kia Picanto est l’un des modèles les plus vendus de Kia dans plusieurs pays du globe, y compris au Maroc. Justement, cette mini-citadine est leader de son segment depuis 2019, avec plus de 7 000 unités vendues. C’est surtout sa polyvalence au quotidien, son confort, sa fiabilité d’usage et une grille tarifaire très accessible qui ont contribué durant ces 20 dernières années à la notoriété de ce modèle dans le Royaume.

Lire aussi ­| Mobilité électrique. Bamotors Maroc et FastVolt nouent un partenariat

Concrètement, cette mouture reprend à son compte la nouvelle charte stylistique de la marque, ce qui se caractérise par une face avant bien dans l’air du temps, assortie d’une inédite signature lumineuse. La partie arrière a, elle aussi, été largement repensée, disposant d’un bouclier redessiné et, pour la première fois, de feux LED verticaux. La finition «GT Line» comprend en plus un bandeau lumineux à l’avant et à l’arrière, qui relie les deux blocs optiques sur toute la largeur. Les phares et leur signature lumineuse sont inédits ; de quoi insuffler à cette mini-citadine un style vraiment branché qui ne passe pas inaperçu dans le flot de la circulation.

Côté mensurations, la nouvelle Picanto reprend les dimensions de la précédente avec 3,59 m de long, 1,59 m de large, et 1,49 m de haut. De quoi accueillir confortablement 4 personnes. Ces dernières disposeront d’un coffre d’une capacité de 255 litres, ce qui reste très raisonnable dans le segment. Il va sans dire que l’habitacle de la nouvelle Kia Picanto garde toutes ses qualités, à savoir des matériaux de bonne facture, des matériaux qualitatifs et surtout bien assemblés. L’ambiance à bord est relativement plaisante, eu égard aux nouveaux coloris des intérieurs inspirés par la nature et respectueux de l’environnement. Bien sûr, le volet technologique n’a pas été négligé s’agissant des équipements de confort et de sécurité. En témoigne une instrumentation entièrement digitale et paramétrable, ainsi qu’un écran tactile de 8 pouces flottant, compatible avec «Android Auto» et «Apple CarPlay».

Lire aussi ­| Geely tisse sa toile à Zenata, Dar Bouazza et Meknès

On ne change pas une équipe qui gagne, du moins des moteurs qui performent ! Du coup, la nouvelle Picanto se voit animée par le vaillant 1,0 litre essence de 67 chevaux épaulé par une boite de vitesse manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports. A moins d’opter pour l’expérimenté 1,2 litre essence de 84 chevaux associé à une boîte de vitesses automatique à 4 rapports. A noter que deux niveaux de finitions sont disponible : «Motion 1,0 l BVM/BVA» et «GT Line 1,2L BVA». Dans le détail, la finition «Motion» offre une dotation d’équipements bien fournie : le double airbag, l’ABS, l’allumage automatique des feux, l’ouverture et la fermeture à distance, les 4 vitres électriques, la climatisation, le Bluetooth avec prise USB et chargeur sans fil…

Quant à la finition «GT Line», elle intègre un pack look GT Line exclusif (pare- chocs AV/AR, boucliers AV/AR et jupes latérales, volant à méplat), un avertisseur de pression de pneus, un ordinateur de bord couleur 100% digitale «Supervision 12,3», une sellerie en cuir avec couleur intérieure personnalisable, le radar de recul arrière, des jantes aluminium 15″, les feux avant full LED avec bande lumineuse avant et arrière LED… Côté prix, la nouvelle Kia Picanto est disponible à partir de 139 900 DH en finition «Motion» BVM. Faut-il souligner qu’il s’agit d’un tarif de lancement.

El Grande Toto/Kia Picanto : un «featuring» qui cartonne

Pour marquer le lancement de manière mémorable, Kia Maroc a opté pour une approche de communication plutôt originale. En collaboration avec le célèbre rappeur marocain El Grande Toto, célèbre pour ses débuts artistiques associés à sa Kia Picanto et à sa chanson emblématique «Drifti Picanto», Kia Maroc a créé une nouvelle chanson exclusive pour la Kia Picanto 2024, intitulée «Flexi Picanto». Il faut dire que l’histoire d’El Grande Toto est une véritable success-story, au même titre que celle de la Kia Picanto. Et pour cause ; tous deux ont su conquérir le cœur des Marocains et, à leur manière, marquer leur époque.