Nador West Med.  Le marocain SERF et le libanais Butec vont raccorder le futur port au réseau électrique

La mise en service du futur port de Nador West Med interviendra fin 2024. En attendant, ce port de transbordement pétrolier dont les travaux sont en cours de finalisation, sera raccordé au réseau électrique par le marocain SERF et le libanais Butec qui viennent de remporter ce marché.

Achevé à 90 %, le futur port de Nador West Med sera bientôt raccordé au réseau électrique par des lignes haute tension (225 kV). L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a annoncé le résultat de l’appel d’offres concernant ce marché. Ce dernier a été remporté Butec Énergies & Services, filiale du groupe libanais Butec et le groupe marocain SERF (Société Électro Radio Froid) de la famille Bentounsi. Ces deux entreprises gagnantes ont fait face à la concurrence de ténors du secteur. Elles devancent ainsi le français Cegelec et le marocain Société générale d’équipements électriques (SGEE), qui appartient à la famille Tayeb. Sur ce marché de près de 240 millions de DH, la part du lion reviendra à la filiale du groupe libanais, soit 198 millions de DH et le reste au groupe marocain.

Ainsi, un peu plus d’un an et demi après avoir fait son entrée sur le marché marocain de la construction industrielle en rachetant les activités de services du français Engie dans le Royaume, mais aussi en Afrique subsaharienne, Butec renforce sa présence dans le Royaume. Il a récemment racheté la société « Eaux de Marseille-Maroc » à travers l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote associés. Depuis, au niveau du Maroc, le groupe couvre l’ensemble des métiers de services multi-techniques opérant dans différents secteurs d’activités, à savoir, l’industrie, le tertiaire, le télécom, ainsi que de nombreux projets liés aux infrastructures électriques. La filiale marocaine de Butec est impliquée dans des projets importants, dont une usine de dessalement de l’eau de mer, aux côtés de Nareva, desservant la zone de Dakhla. Aussi, elle accompagne Managem dans le cadre des projets d’infrastructures. Butec Energies & Services réalise, par ailleurs, des travaux de génie climatique et électrique, notamment pour la tour Mohammed VI à Rabat et la tour Attijariwafa Bank à Casablanca. Quant au groupe SERF, propriété de la famille Bentounsi et fondé en 1976 est l’un des leaders marocains de l’ingénierie électrique.

Aujourd’hui, une fois bouclé, ce projet de raccordement doit contribuer à l’alimentation en électricité de l’ambitieux port en eau profonde dit Nador West Med, situé dans le nord du Maroc. Le futur en eau profonde, érigé dans la baie de Betoya, située à 30 km à l’ouest de la ville de Nador, sera axé sur les produits pétroliers. En plus des 3 millions de conteneurs que cette plateforme va pouvoir accueillir à son ouverture, Nador West Med doit être capable de traiter jusqu’à 25 millions de tonnes d’hydrocarbures. En effet, grâce aux quantités importantes de pétrole qu’il pourra traiter, le port sera en capacité de proposer des silos de stockages pour les distributeurs nationaux de carburant, mais aussi et surtout pour les transporteurs pétroliers internationaux. Si toute l’Europe ou presque s’approvisionne depuis Rotterdam, le Royaume espère jouer un rôle similaire au niveau du bassin méditerranéen ainsi que pour l’Afrique de l’Ouest.

Pour rappel, le marché des travaux de construction du port avait été remporté en 2016 par un consortium constitué du marocain Société Générale des Travaux du Maroc (SGRM), du turc STFA et du luxembourgeois JDN.